Reforma laboral: qué es el Fondo de Asistencia Laboral y cómo impactará en jubilaciones e indemnizaciones

El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , uno de los ejes centrales de la ley de Modernización Laboral . Fue a través del decreto Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial. La nueva modalidad entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2026.

Sobre este aspecto, el abogado laborista y analista político Nahuel Altieri dialogó con el programa Libre de Humo de la 105.5 FM, MDZ Radio. De acuerdo a lo explicado por el letrado, el empleador es quien abonará los aportes a ARCA y elegirá qué entidad los va a administrar. Dicha entidad emitirá un ID-FAL, que "es como un cuil pero de aportes", señala el abogado. "Si no lo hacen, la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es quien va a regular y controlar el funcionamiento de estas entidades, les va a asignar uno automáticamente", amplió.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

De acuerdo a lo explicado por Altieri, las empresas grandes van a desviar un 1,5% de lo que aportaban a la seguridad social, es decir, para los jubilados, para el FAL. Por su parte, las pymes destinarán el 2,5%. "Para ser pymes van a tener que tener un certificado que acredite que son pymes. Se van a marcar cuentas de capitalización, no por trabajador, sino por empleador, y esos fondos de capitalización van a ir llenándose", detalló.

"Las grandes compañías se van a ahorrar un montón de plata porque esas rápidamente van a capitalizar. Ejemplo: un hipermercado que se estaba por ir del país, cuando salió esto dijo 'me quedo porque ahorro un montón de plata', porque deja de pagar a los jubilados y va a pagar indemnizaciones, y esos enseguida va a capitalizar rápido", ejemplificó el abogado.

En ese sentido, explicó que "una empresa con dos empleados, con 2.5% mensual va a tardar mucho en completar ese Fondo de Asistencia Laboral para pagar la indemnización de una persona con 15 años de antigüedad. Pero supongamos, un hipermercado con 3.000 empleados al mes dos ya tiene para pagar gran parte de los despidos... entonces esos van a estar ahorrándose pagos indemnizatorios que antes salían de su propio dinero, hoy salen de los jubilados. Dinero que iba a ser estatal para pagar jubilaciones del sistema de reparto, van a ir para el pago de indemnizaciones".

Cómo se compensa la falta de fondos para jubilados

Sobre este aspecto, Altieri recordó que mientras el proyecto se trataba en el Senado, desde el oficialismo señalaron que esa falta de fondos se compensaría con más contrataciones. "Yo lo quiero ver eso, ojalá así sea. En todo caso eso depende de la actividad económica", expuso. En ese sentido, sentenció que "ninguna reforma laboral crea empleo", y expuso que lo que crean son "condiciones marco". En línea con eso, el abogado laborista aseguró que lo que crea empleo es la actividad económica. "En Argentina hay cosas que se están yendo muy para abajo y otras se van para arriba".

Para explicar cómo sería la dinámica, puso como ejemplo el caso de la provincia de Mendoza. "En Mendoza se viene la minería, agro y energía. Pero esas actividades representan el 20% del PBI, no el total... entonces tenés otra gran masa salarial que hoy está o con empleos que pierden contra la inflación o que directamente se pierden".

Crecimiento de trabajadores monotributistas

Para Altieri, la reforma laboral, como así también otros proyectos del oficialismo nacional, como el DNU 70/23 o la Ley Bases, ha alentado el monotributismo. "La mayor cantidad de cuestiones posibles (de las normas) pretenden calificar a los trabajadores como independientes, prestadores de servicios y no como dependientes. Y hay muchas situaciones que son grises", expuso.

En ese sentido diferenció el caso de "un fletero que hace una mudanza", del que resalta que "está claro que es un independiente que me presta el servicio por una vez", con el caso de un repartidor que "trabaja exclusivamente para Mercado Libre".

En el caso de los trabajadores de plataformas, explicó que no es una relación de dependencia tradicional, "pero sí es una relación de dependencia". "En cierto punto, el repartidor decide su horario. Pero digo en cierto punto porque si se conecta poco el algoritmo lo castiga y le da menos viajes. Entonces, no es tan independiente". Pese a esto, marcó la dualidad que representa que no sean exclusivos de una sola plataforma. Sobre estos casos, adelantó que en la Organización Internacional del Trabajo se debate este tema y que este año debería decidirse dónde se encuadra este tipo de relaciones laborales.

Modernizar no es lo mismo que desproteger

Si bien Altieri reconoce que el mundo laboral ha cambiado en los últimos años, marcó que al adecuar la normativa vigente se ha dejado vulnerables a los trabajadores. "Modernizar no significa desproteger. Acá se ha utilizado el eufemismo de modernización laboral para desproteger en muchos aspectos a los trabajadores", señaló.

En este aspecto, aseguró que lo que se debería hacer es adecuar convenios de trabajos específicos y no cambiar toda una ley. "La ley de contrato de trabajo es general. No es lo mismo la actividad minera en Salta que la actividad de recolección de uva y ni hablar la actividad del gastronómico que está en la bodega ahí en el Valle de Uco, que tienen una reglamentación que va por convenio colectivo, ¿cuál? el de gastronómico", detalló.