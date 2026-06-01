Patricia Bullrich desafía otra vez a los Milei y rechazará el retiro del pliego de la jueza Michelli

La senadora Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y este lunes anunció en redes que rechazará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli . Junto a Carlos Fabián Cuesta , había sido postulada por el Ejecutivo para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, en el marco de los múltiples pliegos judiciales que se están tratando en el Congreso.

La Casa Rosada cambió de posición con respecto a su pliego a raíz de percatarse el vinculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon , quien es su cuñado y autor de diversas investigaciones periodísticas sobre funcionarios y áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei , entre ellas las relacionadas con el caso de la criptomoneda $LIBRA.

La decisión de querer retirar la candidatura generó malestar en sectores aliados del Senado. Legisladores del PRO y otros dialoguistas cuestionaron el retiro del pliego al considerar que Michelli había cumplido todas las instancias institucionales exigidas: la propuesta había sido enviada por el Poder Ejecutivo, atravesó la audiencia pública correspondiente y no registró impugnaciones durante su tratamiento.

Remarcan que, al pasar todas las instancias administrativas de rigor en el Congreso, ya no se puede retirar y debe ser puesto en consideración el jueves en el recinto.

El caso también despertó críticas en ámbitos vinculados al Poder Judicial. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal advirtió que retirar una candidatura cuando el procedimiento se encuentra avanzado constituye una medida excepcional que debería estar debidamente fundamentada.

La postura de Bullrich y su reciente ultimátum

Ante este marco, la senadora Patricia Bullrich anticipó que no acompañará la decisión del Gobierno de retirar el pliego y le dedicó un largo posteo para sustentar su explicación. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, expresó.

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“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos”, afirmó, aunque señaló que “expresar” sus “principios" también "forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

En el mismo texto, publicado en X, la senadora buscó relativizar el alcance de la diferencia con el oficialismo. "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden", sostuvo.

Además, destacó que informó personalmente al mandatario sobre su decisión de no acompañar el retiro de la candidatura. "En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", consideró.