Jorge Triaca, el vocero autorizado, ya propone un Segundo Tiempo para Mauricio Macri

Uno de los dirigentes y armadores políticos más importantes de Mauricio Macri, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca reclamó que el ex presidente pueda tener su propio “segundo tiempo” para que “los cambios que la gente soportó concluyan con un final feliz”.

En una larga charla con el programa Sentido Común, que conduce este periodista, Triaca habló momentos antes que los legisladores nacionales y provinciales del PRO le reclamaran a Macri que “vuelva a cantar” y él asintiera diciendo “quiero volver a cantar”. Claramente tenía que ver con su pasado presidencial que cuando ganó, en 2015, hasta se animó a imitar a Freddy Mercury.

No fue casual que, en su presentación en Mendoza, en la que estuvo varias horas reunidos con el gobernador Alfredo Cornejo, el ex presidente haya ido acompañado por su ex compañera de fórmula, Gabriela Michetti.

Paolo Rocca le pidió a Mauricio Macri que sea candidato a presidente. ¿Por qué crees que lo hizo?

Porque hay muchas personas en Argentina, y entre ellas me incluyo, que creen que en el país hace falta una alternativa electoral que le brinde sustentabilidad, previsibilidad, que construya esa infraestructura en un marco legal, que respete a las instituciones, la libertad de expresión, al periodismo, y que no tengamos que vivir gritándonos unos a los otros. Tenemos que salir del estado de permanente ira para construir el país que queremos y eso requiere de cierta madurez y de confianza.

Más allá de todos los cuestionamientos que se le puede hacer a Macri ha sabido generar esa confianza y la evidencia se manifiesta en estos tiempos en los que en otros momentos tiraban 14 toneladas de piedra

Si, pero también están aquellos que antes se desgarraban las vestiduras en defensa de las Instituciones y la prensa y ahora se mantienen callados o se suman a ese ataque

Hay una frase que dice “otros vendrán… Qué buenos nos harán” y hoy Macri, viéndolo en esa perspectiva, es un salto de madurez y experiencia. Hay que sostener las cosas que ha hecho bien este gobierno como también parar otras y asumir un fuerte compromiso en el área de la transparencia.

Creo que este gobierno ha encarado muchas transformaciones que tuvieron como sustento un gran sacrificio por parte de millones de argentinos. No es el gobierno sino que fue la población la que hizo el esfuerzo, teniendo que limitar su capacidad de compra con el sufrimiento de sus principales actividades.

La gente no quiere volver para atrás, pero ordenar la economía también tiene que generar nuevas oportunidades de empleo.

Está bien, pero yo le estoy dando un súper RIGI a las firmas multimillonarias que solo harán extracción de materia prima, que es, en definitiva, nuestra riqueza y no nos van a dejar nada.

Tampoco teníamos nada. En el gobierno kirchnerista nadie venía. Con Kicillof nadie ponía un mango, por miedo a expropiaciones o que no te dejaran retirar el dinero invertido.

Te lo tomo, pero eso fue lo que motivó que la gente no quisiera que vuelvan nunca más. La gente le tachó la doble y la generala, pero póker, full, escalera y los números capaz que les ganan porque tanto el gobierno de Macri como el de Milei no le mejoraron en nada su calidad de vida. La derecha, cuando hace “lo que debe hacerse”, dejan de lado al 50% de la sociedad y a un cuarto la mira con desprecio

Yo me siento de centro. Y no quiero eso que vos marcas. Pero también tenemos que dejar bien en claro que no se puede vivir del subsidio, de la inflación y del falso crecimiento.

Tenemos que eliminar la inflación para dar certezas, previsibilidad tanto para los inversores como para nuestra población. Ahora, yo no soy tan optimista como el presidente que dijo que en agosto la inflación comenzará con 0. Creo que llevará mucho más tiempo y para sostener la baja no solo alcanza con el actual oficialismo sino con una oposición que apoye el camino y el modelo.

Argentina tiene una enorme posibilidad, pero tenemos que seducir a todos, porque hasta nosotros debemos tener certezas y no seguir guardando la plata en el colchón.

El abrazo de Patricia Bullrich con Macri, ¿significó que se amigaron?

Patricia es una dirigente política que más allá de su coraje y olfato político, ha dado demasiadas vueltas en la política. Ella tiene una vocación política muy clara de ser candidata, aunque no tengamos muy en claro si quiere ser Jefa de Gobierno, presidenta o vice, pero nosotros, como PRO, debe ser coherente. Y Macri fue siempre coherente, y más allá de los maltratos del gobierno y a pesar de que el 50% de los funcionarios fueron también del gobierno de Cambiemos, nosotros vamos a defender el cambio, aunque algunos ahora sobreactúen o sean más papistas que el Papa.

En qué momento estamos? ¿Lo dejamos a Milei solo con la motosierra o lo paramos y le pedimos que agarre una tijera para emprolijar?

Hay una etapa que la gente respaldó, que era destruir todo lo que generaba un peso del Estado, que le provocaba una carga a los asalariados y a los empresarios. Hay veces y lo cuestiones que el gobierno las hace más profesionalmente y en otras muy chapuceramente.

Pero indudablemente ahora viene otra parte, donde tenemos que proyectar un país en la que hay que darles una oportunidad a todos los argentinos. Esta nueva etapa necesita de madurez, confianza, precisiones y de realizaciones concretas porque si queremos explotar todo nuestro potencial tenemos que desarrollar los puertos, los caminos, vías férreas, las rutas y aeropuertos.

No podemos continuar, como sucedió en estos dos años y medios, sin licitar una sola obra, y como viene todo muy lento. En esto es donde el gobierno hace mucha agua.

Yo ya empiezo a extrañar al Estado…

Hay sectores en los que el Estado debe estar muy presente como lo son la Educación, la Seguridad, la Justicia y en la asistencia de los más postergados. Ahora, es imposible seguir creyendo en tener un Ministerio de la Mujer para proteger sus derechos pero terminan siendo un lugar para nombrar gente y no solucionar, por ejemplo, el crecimiento de los femicidios. Eso no puede convalidarse. No tiene sentido “tener más Estado” en lugares que no resuelven cosas y sí debemos tenerlos en aquellos lugares donde es imprescindible. Y si hay ámbitos en los que el sector privado tiene mejores prestaciones, hay que dejarlo hacer.

Pero el sector privado termina siendo abusivo. En la década de los ’90 hablábamos de “Capitalismo salvaje” pero lo que se está viendo en el mundo es mucho peor… La riqueza se queda en poquísimas manos y sin control

Si, te lo tomo. Esta es “La hora de los Depredadores”. Bueno, esta nueva era también necesita estados mucho más inteligentes, que se actualicen, que utilizan las nuevas herramientas que permiten mejorar prestaciones, controlar gastos y dotar a las administraciones de soluciones que hoy no son utilizadas y se sigue trabajando de manera hace cuatro o cinco décadas.

Estas nuevas tecnologías ayudarán a prestar mejores servicios, a muy bajo costo, y también hay que apuntar ahí. El Estado debe establecer los parámetros de muchas actividades pero de acuerdo con los nuevos tiempos, y no quedarse en la lógica ideológica vetusta de un falso estado regulador o presente.

Lo que estoy viendo es que este proceso económico y político nos lleva a una cordillera multimillonaria, con poca generación de empleo, conurbanizando todas las zonas productivas y los habitantes de los conurbanos tradicionales, industrializados, productivos, recibiendo un subsidio de todo eso. ¿Puede cerrar un país así?

Todo tiene que entrar en un proyecto de país en el que tenemos que conectar todas las regiones y actividades. Y también pensar qué hacer con una población que ahora divide su propia vida entre trabajo y placer. El mundo permite que todos tengamos una cuarta edad, no solo una tercera, y también hay que pensar en eso.

Sí es indispensable meter en la agenda rápidamente cómo capacitar a las nuevas fuerzas productivas para que puedan no solo tener un sustento económico sino proyectar su vida luego de los ’50 años. Si no lo hacemos, va a seguir reinando la frustración.

La Frustración es la emoción base de la Argentina. Y la política está obligada a brindar soluciones nuevas, no solamente golpe de efecto.

Lo que estoy viendo es una clase dirigente cada vez más cobarde. Como tiene tanto para perder, prefiere acomodarse a lo que de antes de salir de su zona de confort o comprometer una relación o quedar mal con sus antiguos socios.

Milei los puso en crisis a todos y, entonces, los dirigentes negocian para mantener sus privilegios y no perder demasiado en el intento. Esto va desde un simple concejal hasta un intendente o gobernador.

Milei corrió un velo. Las redes sociales no te permiten caretearla. Los nuevos elementos de comunicación y discusión te exponen a ser lo que sos, porque descubren rápidamente si sos falso o pretendes venderle un buzón. Milei, con todos sus defectos, es lo que es. No muestra nada diferente a lo que interiormente es. https://www.mdzol.com/politica/javier-milei-y-el-riesgo-un-entorno-donde-todos-le-mienten-y-el-prefiere-creer-n1524514

Macri PRO Mendoza Marcos García - MDZ

Creo que es contradictorio y defiende o ataca lo que más le conviene, desde periodistas hasta funcionarios de su propio gobierno…

Eso no es una cuestión de su personalidad. Es una doble vara que adopta pero él es lo que ves, una persona irascible, que no puede tomar decisiones solo porque su hermana se transforma en un elemento central a la hora de tomar una decisión junto con Santiago Caputo.

A su vez, ese esquema entra en tensión porque Karina Milei y Caputo disputan entre sí. Ahí es donde la conducción debe ser mucho más precisa y clara y cuando se conduce un país se deben asumir decisiones muchas veces dolorosas y saber que más allá de los afectos hay un bien mayor, que es el país que gobernas.