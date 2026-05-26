Cómo se "relanza" el PRO en Mendoza, la figura de Allasino y Luján como "bastión"

La visita de Mauricio Macri a Mendoza dejó varios debates en términos políticos que se desarrollarán y también se deberán resolver en los próximos meses, de cara a las elecciones del 2027.

El expresidente no solamente tuvo una participación estelar en el acto regional del PRO que se realizó el viernes por la tarde en un hotel de Guaymallén, sino que lo más interesante llegó después, primero con un encuentro a solas con el gobernador Alfredo Cornejo; y más tarde en una cena ampliada, en la que participaron algunos dirigentes políticos de ambos sectores, como por ejemplo Natalio Mema, ministro de Gobierno; Gabriel Pradines, presidente del PRO en Mendoza; Fernando De Andreis, diputado nacional por el PRO; Esteban Allasino, intendente de Luján; y Gabriela Michetti, exvicepresidenta de la Nación, entre otros.

Las discusiones y conversaciones principales giraron en la situación a nivel nacional, con un PRO que intenta marcarle la cancha a la gestión de Javier Milei, y con algunos conceptos que Macri dejó en claro el viernes por la tarde.

Buena conversación con el Gobernador y Mauricio Macri. Analizamos las perspectivas de los cambios económicos en la Argentina, la importancia de sostener el rumbo y los objetivos que todavía tenemos por delante. El desafío es consolidar lo logrado en estos años y seguir… pic.twitter.com/8Wr9xmJTqJ

Uno de ellos es que "el cambio no está consolidado" en el país. Es decir, para Macri, la situación a nivel macroeconómica no está resuelta, los cambios en el bolsillo de los argentinos aún no se ven, y que entiende que en el 2027 la oposición -puntualmente el Partido Justicialista- podría generar una opción o alternativa seria para pelear la presidencia del país al libertario.

En diálogo con MDZ Radio, Esteban Allasino dijo que Macri señaló la necesidad de que el PRO "vuelva a ser protagonista de una Argentina que debe consolidar el rumbo económico". "No hay otra receta, no hay una receta donde los países mal administrados crecen, sino todo lo contrario, son los países con las cuentas claras, orden y previsibilidad económica y fiscal los que crecen", planteó, y de esta forma, más allá de las críticas a las internas de la gestión de Milei, hay una señal de acompañamiento para intentar evitar la vuelta del peronismo en 2027.

Esteban Allasino, Mauricio Macri y Gabriel Pradines. Esteban Allasino, Mauricio Macri y Gabriel Pradines. Prensa PRO

De la misma forma se había expresado el diputado Martín Yeza, una de las espadas de Macri en el Congreso, quien apuntó que el PRO "acompañará" a LLA y que solamente se pensará en competir por afuera en caso que no le vaya bien a Milei en lo que resta de su gestión.

Sobre la posibilidad de un "Macri candidato", Allasino admitió que se lo preguntó directamente cuando vino a Mendoza, y que le respondió lo siguiente: "Me dijo que es el momento de preocuparnos por saber qué queremos hacer, porque si solamente nos ponemos a pensar en las personas, perdemos esta oportunidad que tenemos de haber hecho una crisis como partido, con la pelea entre Horacio y Patricia, y volvemos a poner una persona por sobre el proceso. Él está convencido que tenemos que discutir el para qué, y ahí veremos. Entonces, me quedo con esa respuesta a medias, o esa pregunta insatisfecha, que es la que tenemos todos, pero, bueno, tal vez el momento de no pensar tanto en las personas, sino en los por qué, y si es él u otro, pero en esta sintonía va a ser bueno para la Argentina", completó.

Ordenar el PRO en Mendoza

Pero otro de los objetivos de la visita de Macri ha sido intentar "ordenar" al PRO puertas adentro, y en cada una de las jurisdicciones. Los antecedentes en Mendoza no son buenos, sobre todo si se tienen en cuenta los resultados del 2025, que fueron los peores. Recordemos que en ese caso el PRO fue dentro del sector de Provincias Unidas con resultados malos: en las elecciones nacionales el partido amarillo no consiguió colocar legisladores nacionales en la Cámara Baja del Congreso; ni legisladores provinciales en la Legislatura.

De hecho, en los concejos deliberantes -en los comicios unificados- solamente entró un concejal en San Carlos, que fue Marcelo Romano, un dirigente que no pertenece al PRO y que está suspendido por una condena firme por abuso de autoridad.

Donde se "salvó" la ropa fue en Luján, y sólo a través de un acuerdo que formalizó el PRO, a través de la figura de Allasino, con el frente Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, lo que le ha permitido incluso al intendente tener una mayoría abrumadora de concejales: 11 por la triple alianza (PRO, CM y LLA) y solo uno por el peronismo.

En este caso, dirigentes que participaron de las conversaciones entre Macri y Cornejo, dejaron en claro que hubo "autocrítica" del papel del PRO del año pasado, y que el objetivo a nivel provincial es mantener la alianza del PRO con Cambia Mendoza.

cena macri cornejo Mauricio Macri cerró su agenda en Mendoza con una cena junto a Alfredo Cornejo. MDZ

"Cuando han estado fuera de Cambia Mendoza, lo único que han hecho o generado en el PRO es daño interno", aseguran desde el radicalismo. Aquí hacen referencia particularmente a la figura de Omar De Marchi -hoy vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y fuera del mapa actual político- y también a la de Álvaro Martínez, que se pasó al bando de La Libertad Avanza y que es diputado nacional.

En 2023, si bien De Marchi con La Unión Mendocina (LUM) logró un segundo puesto y relegó al peronismo al tercer lugar, el espacio opositor se fragmentó rápidamente, al punto en el que parte de lo que ha sido este espacio, hoy entabló un interbloque con el Partido Justicialismo.

Hoy la situación pareciera ser distinta. Con De Marchi y Martínez alejados; más un Pradines que ha tenido que establecer puentes con el radicalismo, asoma la figura más fuerte de Allasino, y más con el espaldarazo que recibió de Macri en Mendoza, a quien catalogó de ser "una joya".

Sobre el PRO en Mendoza, Allasino evitó dar nombres propios, pero aseguró que están "tratando de que el partido encuentre también una representación un poco más joven, que hayan chicos y chicas, hombres y mujeres, un poco más de de la generación que en la que estoy yo, como Gabriel Padines, Rodolfo Benitez (funcionario de Luján), Stella Huczak. No digo que hay que jubilar a nadie, pero sí poner en evidencia de que evidentemente han pasado cosas, que tenemos otra manera de ver, y que esa otra manera de ver es mucho más orgánica, pensando menos en las personas y más en los equipos. Esa es la búsqueda que estamos tratando de dar" planteó.

Blindar Luján

En parte, Macri y Cornejo hablaron del derrotero del PRO en Mendoza, y uno de los pedidos del expresidente ha sido "blindar" Luján de Cuyo como parte de la alianza. Es decir, que siga siendo un "bastión" del PRO, como ya viene siendo desde el 2015 (con Omar De Marchi, Sebastián Bragagnolo y Esteban Allasino) aún dentro de un acuerdo con Cambia Mendoza más LLA.

Mauricio Macri y Esteban Allasino. Mauricio Macri y Esteban Allasino. X: @estebanallasino

De hecho, Cornejo viene ponderando la gestión del lujanino y fue parte de la alianza de los comicios municipales que se desarrollaron el 22 de febrero pasado.

Ante esto, en el radicalismo aseguran que "hoy el PRO es parte de Cambia Mendoza, y mientras esto siga así, se va a mantener la posibilidad de reelección o de elección de un dirigente del propio partido para el 2027". "Es como si en el radicalismo estuviésemos pensando en otros dirigentes para Las Heras o Guaymallén. Van a seguir como prioridad los actuales intendentes", acotaron.