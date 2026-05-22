Mauricio Macri visitó al único "intendente propio" de Mendoza

Durante su estancia en Mendoza, Mauricio Macri aprovechó para visitar a Esteban Allasino, el único jefe comunal de la provincia que pertenece al PRO.

Luego de ser recibido por Gabriel Pradines, el expresidente Mauricio Macri aprovechó su gira por Mendoza para visitar a uno de los nombres fuertes que tiene el PRO en la provincia: el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

A la espera del acto partidario que se desarrollará a las 18 en el hotel Hilton, el exmandatario nacional se encontró con el jefe comunal lujanino, quien lo recibió en las oficinas del Municipio.

Esteban Allasino Mauricio Macri Macri se reunió con el único intendente del PRO en Mendoza Municipalidad de Luján

Ingenieros de profesión, el diálogo entre ambos se centró en la actualidad del país, el escenario político nacional y el desarrollo de la comuna lujanina, gobernada durante tres gestiones consecutivas por el PRO.

La agenda de Macri continuará en el Hilton A lo largo de la jornada, se desarrollarán diferentes actividades y reuniones políticas en donde referentes provinciales y municipales del PRO intercambiarán miradas sobre los desafíos de gestión y el futuro de Mendoza.