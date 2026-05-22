Súper viernes del PRO en Mendoza: llega Mauricio Macri pensando en el armado 2027

El expresidente Mauricio Macri estará este viernes en Mendoza para protagonizar una actividad plenamente política y con el objetivo de afianzar al PRO, partido que fundó en 2005, de cara a las elecciones nacionales del 2027. En su visita, tendrá un encuentro privado con el gobernador Alfredo Cornejo .

La llegada de Macri a la provincia se da en un contexto delicado a nivel nacional del gobierno de Javier Milei, donde el propio referente del partido amarillo ha generado distancia frente al libertario, y donde las especulaciones han llevado a pensar que Macri podría estar pensando en competir nuevamente por la presidencia el año que viene, o al menos preparando el terreno para una eventual disputa con el Pro como protagonista.

Desde el espacio amarillo a nivel provincial le dan importancia a esta visita de Macri a Mendoza, enmarcada en un encuentro "regional", sobre todo porque viene acompañado de los principales dirigentes que tiene hoy el partido y donde se buscará mostrar músculo político.

Uno de ellos es Fernando de Andreis, actual diputado nacional y una de las espadas que tiene el ingeniero en su espacio político. De Andreis ha sido uno de los fundadores del PRO con Macri, pasó por varios cargos políticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fue legislador porteño y durante la gestión presidencial de Macri entre 2015 y 2019, se desempeñó como secretario general de la Presidencia (cargo que actualmente ocupa Karina Milei).

Por otro lado, genera algo de incertidumbre y expectativa la presencia confirmada en Mendoza de Gabriela Michetti, exvicepresidenta en la gestión macrista y que desapareció de la cuestión política luego del 2019. De hecho, en aquella aventura por la reelección, Macri eligió a Miguel Pichetto.

macri-michetti Mauricio Macri y Gabriela Michetti.

Lo cierto es que Michetti volverá al ruedo político con esta reaparición en Mendoza.

Además estará en suelo mendocino Darío Nieto, actualmente legislador porteño y que acompañó a Macri en su presidencia como secretario privado y también subsecretario de Asuntos Presidenciales.

Otro de los dirigentes que estarán en Mendoza será Hernán Lombardi, actual ministro de Desarrollo Económico de la CABA, en la gestión de Jorge Macri, primo del expresidente.

Jornada en Mendoza y encuentro con Alfredo Cornejo

Según señalaron desde la organización de la visita de Mauricio Macri, que está en manos del presidente del partido local, Gabriel Pradines, el fundador del PRO llegará tipo 13 a la provincia y almorzará con algunos de los dirigentes regionales que también viajarán a Mendoza.

Luego, visitará la municipalidad de Luján de Cuyo y tendrá un encuentro con el único intendente que tiene el PRO en la provincia, Esteban Allasino. Luján ha sido uno de los "bastiones" del PRO, sobre todo en la proyección provincial del espacio.

La actividad fuerte será a partir de las 18, en el hotel Hilton, donde se espera una acto con varios oradores en la previa, y el final a cargo de Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2056858530338979954&partner=&hide_thread=false GIRA PRÓXIMO PASO: CUYO pic.twitter.com/McOUF4BN8R — PRO (@proargentina) May 19, 2026

Una vez que finalice el acto, está prevista una conferencia de prensa por parte de los principales dirigentes.

Ya para la tarde/noche de este viernes, desde Casa de Gobierno indicaron que está previsto un encuentro entre el gobernador Alfredo Cornejo y Mauricio Macri.

Mauricio Macri junto a Alfredo Cornejo. Foto: Foto NA Mauricio Macri junto a Alfredo Cornejo. Foto: Foto NA

En primer lugar se reunirán en un encuentro privado en la residencia oficial, pero luego cenarán juntos "con lugar a definir".

El "próximo paso" del PRO

En términos políticos, el PRO comenzó a distanciarse de a poco con la actual gestión de Javier Milei, tanto en algunas acciones y declaraciones llevadas a cabo por el presidente, más el "factor Adorni", donde hay fuertes cuestionamientos a la imagen del Jefe de Gabinete, quien está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

En este contexto, el PRO lanzó el "manifiesto próximo paso", donde aseguran que "no se trata de un partido político o un dirigente, por mejor que sea", sino que hace referencia a "la gente" que "pagó el costo del cambio y todavía espera". Esta frase sin dudas va directo al corazón de La Libertad Avanza, en vísperas de lo que podría ser el 2027 y una eventual disputa por el voto "antikirchnerista".

En los lineamientos del espacio macrista, hacen referencia a que el PRO ha estado "siempre del lado del cambio, sin especular y sin mirar desde afuera", pero volvieron a apuntar contra LLA, al sostener que si bien "algunas cosas empezaron a cambiar, empezar no es llegar, y eso también se siente porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore".

"Y eso duele, desgasta. Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más", expresaron desde el PRO, con referencias a un Gobierno que supuestamente "no escucha" a sus socios del Pro, y también volviendo al ejemplo de posibles hechos de corrupción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2053598612584649074&partner=&hide_thread=false MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

También hicieron referencia a la interna libertaria: "Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

"A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", plantearon.