Mauricio Macri evitó definiciones sobre su candidatura y dijo que Milei se ve como un "profeta"

Mauricio Macri volvió a sembrar incertidumbre respecto a su futuro electoral y no brindó definiciones sobre una eventual candidatura de cara al 2027. Además, aseguró que Javier Milei se ve como un "profeta".

Las palabras del expresidente se dieron en el marco del " Foro de Presidentes sobre Política y Democracia . Liderazgo y Centralidad Política en Tiempos de Polarización", organizado por la Universidad Austral y el Círculo de Montevideo.

El evento reunió también a los expresidentes Felipe González (España) y a Julio María Sanguinetti (Uruguay).

Macri sostuvo que el mundo atraviesa un cambio de época y analizó el escenario internacional y sus principales protagonistas: "A partir de la pandemia empezó una era de incertidumbre absoluta".

En uno de los pasajes de la conversación referidos a los liderazgos disruptivos, Macri analizó las figuras de Donald Trump y Javier Milei.

Respecto a Trump, planteó que para el mandatario estadounidense "es todo parte de algo lúdico", mientras que definió al jefe de Estado argentino como "un liderazgo emocional", y agregó: "Él se ve como un profeta".

"En la política resisten más los buenos comunicadores y malos administradores que los malos comunicadores y buenos administradores", sentenció al referirse de la calidad de los liderazgos que se imponen en Argentina y el mundo.

¿Macri 2027?

De cara al horizonte electoral, el expresidente puso el foco en el recambio dirigencial. Habló de la necesidad de "mentoriar a dirigentes con futuro" dentro del PRO.

Sobre una revancha en 2027, Macri fue elíptico : "Yo estoy donde estoy. El próximo paso requiere otras cualidades, desarmar lo que no funciona".

En la misma línea, relativizó su propio rol: "El PRO, más que yo, tiene las capacidades para que la gente viva mejor", y agregó que "nada sucede con la acción de un solo líder".

Dardos a Axel Kicillof

Sobre el armado peronista que ubica a Axel Kicillof como candidato natural, deslizó: "Si ganan pierden de vuelta. Ojalá logren plantar un candidato más aggiornado".

Consultado sobre la grieta, Macri sostuvo que "gobernar con este nivel de antagonismo se complica aún más".

Además, repasó su llegada al poder con una crítica al kirchnerismo: "Ellos tomaron el Estado. Cuando nosotros llegamos no había nada". Y remató: "Nos trataron como usurpadores".

La generación de consensos

El foro comenzó con una advertencia del rector de la Universidad Austral, quien en la presentación del primer panel señaló que "la construcción de consensos no está de moda".

Julio María Sanguinetti aportó el primer diagnóstico sobre el momento global, al hablar de "un mundo que se nos desacomodó muy rápidamente" y al advertir que "la centralidad política queda desbordada por los extremos marginales".

Felipe González: gobernanza y "geopolítica del caos"

En un panel moderado por el periodista Carlos Pagni, el exjefe de Estado español Felipe González desarrolló su idea de la centralidad como espacio de convivencia de quienes piensan en el bien común.

Advirtió que los extremos "hacen ingobernables los países, pero hacen ingobernable el mundo", y que "hablar de centralidad es fundamental para hablar de gobernanza".

Por otro lado, el expresidente español fue crítico con el presente europeo: "Europa está en una decadencia seria, está vieja", y describió una "polarización inducida desde las élites para hacer las sociedades cada vez menos gobernables".

En materia internacional, el español fulminó a Donald Trump: "Reagan sabía que no sabía, Trump no sabe que no sabe". Por eso, agregó, Trump "depende de Netanyahu para saber qué hacer en Oriente Medio".

González describió una "geopolítica del caos" en la que entre los perdedores del escenario internacional ubicó a Estados Unidos y entre los ganadores a China y Rusia.