Durán Barba puso en duda la reelección de Javier Milei: "Ahora es una hipótesis"

El consultor político ecuatoriano Jaime Duran Barba lanzó un diagnóstico crudo sobre la actualidad del Gobierno de Javier Milei en una entrevista con Luis Novaresio por A24.

Consultado por la versión de "riesgo Cuca", el asesor giró el eje y planteó otra preocupación. "Hace meses algunos creían, yo creía que era un disparate que lo crean, que Milei iba a ser reelegido inevitablemente. Creo que ahora eso es una hipótesis", sostuvo el consultor.

En la misma línea, Durán Barba relativizó el escenario, pero dejó claro que la situación se complicó. "¿Está perdido? No. ¿Va a ser reelegido? No sé", planteó.

El consultor también hizo una distinción sobre el estilo del Presidente: "Está en el límite. Me gusta cuando hace locuras, no cuando da conferencias". Y apuntó contra parte del entorno presidencial: "Ahí hay una equivocación que comete alguna gente que rodea a Milei, no toda, que dice, hay que insultar".

Adorni en la mira: "Cancelarle ayer"

El tramo más filoso del análisis sobre la Casa Rosada llegó cuando Novaresio le preguntó qué consejo le daría al Presidente respecto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La respuesta fue contundente: "Cancelarle ayer". Para Durán Barba, el funcionario debió haber renunciado al estallar la polémica que hoy lo tiene en el centro de la escena.

"Yo creo que él, por lealtad con Milei, debía haber renunciado en cuanto se produjo el incidente. Si le aceptaba la renuncia en cuanto estalló el lío, Milei no estaría tan quemado", evaluó.

La interna con Karina Milei: "Son celos"

Durán Barba: "Este gobierno no es liberal"

El consultor también analizó la pelea palaciega entre la hermana presidencial y el ala del asesor Santiago Caputo. "¿Y entiende usted esta tirria, esta guerra de Karina Milei para con ellos? Me da la impresión de que son celos", deslizó.

En esa lectura, también destacó la postura del asesor presidencial: "Yo creo que Santiago ha tenido la inteligencia de no hacer nada", remarcó, en una frase que delinea su mirada sobre los principales engranajes del poder libertario.

"No puede ser liberal un gobierno homofóbico"

Durán Barba avanzó luego sobre el costado ideológico de la administración libertaria y trazó una crítica de fondo. "No puede ser liberal un gobierno que no como línea constante, porque tampoco tiene una línea constante, cosa propia de la política del Internet, pero es homofóbico a veces", afirmó.

El consultor consideró que parte del discurso oficial entra en colisión con los propios principios liberales que el Presidente dice abrazar.

Davos y el secretario del Tesoro: "Mezcla ideas medievales"

En esa misma línea, Durán Barba recordó el polémico discurso del Presidente en el Foro de Davos y planteó una contradicción con su agenda internacional.

"El discurso ese de Davos no pudo ser más catastrófico y después no sé con qué cara le recibió el ministro de finanzas norteamericano que está casado con un hombre", lanzó.

Y agregó: "Mezcla ideas medievales, esas son ideas propias del Concilio de Trento. Sus actitudes frente a una serie de cosas a la que ellos llaman la guerra cultural son absolutamente reaccionarias y absolutamente antiliberales. Tienen una mezcla muy rara de ideas liberales económicas con estas ideas de la lucha cultural que son reaccionarias".

Macri, en la lupa: "Pasó su momento"

Durán Barba, que durante años fue el principal estratega del expresidente Mauricio Macri, tampoco fue indulgente al evaluar la actualidad del exmandatario.

Durán Barba sobre Mauricio Macri

"Yo creo que pasó su momento, pasó su momento. A menos que diera otro giro brutal como dio el 2004, no tiene mayor chance. Ha vuelto el 2004", planteó.

El consultor recordó el largo camino que el exjefe de Gobierno porteño debió transitar para revertir su imagen pública: "Tenía una muy mala imagen. Fueron 15 años para lavar esa imagen y ganar la presidencia. Tiene un negativo altísimo".

"Mauricio juega al bridge, no a la política"

El cierre del tramo dedicado al fundador del PRO incluyó un dardo en clave personal. Durán Barba apuntó contra una decisión reciente del expresidente: "No hay que hacer cosas completamente incoherentes.

Mauricio anunció con entusiasmo que no iba a la reunión del partido porque iba a jugar bridge en Alemania. Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido".

Y remató con una definición demoledora sobre el presente del exmandatario: "¿A qué juega? Al bridge, no a la política".