El fuerte reclamo de camioneros por la crítica situación del Paso a Chile

La Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza (Accum) emitió este lunes 18 de mayo una dura nota en la que expresó su preocupación por la situación que atraviesa el Paso Internacional hacia Chile , uno de los corredores fronterizos más importantes del país para el transporte de cargas.

El documento fue firmado por Norberto Fernández, presidente de la entidad, y Fernando Ferreyra, vicepresidente, quienes cuestionaron el funcionamiento del sistema fronterizo en la previa del inicio de los horarios de invierno.

“Ante la proximidad de los horarios de invierno, el Paso Internacional se encuentra acéfalo de un coordinador, en uno de los Pasos Internacionales más importantes en lo que a fronteras Argentinas se refiere”, señalaron desde la organización.

En la nota, los representantes de Accum aseguraron que las instalaciones “están sin mantenimiento” y denunciaron problemas de transitabilidad en los caminos internos del complejo aduanero.

Además, apuntaron directamente contra Enzo Cassia, a quien identificaron como responsable dentro del Ministerio del Interior. “Le pedimos que el responsable directo, el señor Enzo Cassia del Ministerio del Interior, encause esto y se dedique y haga para lo que fue nombrado en ese cargo”, manifestaron.

En el mismo texto, los camioneros sostuvieron que “desde que llegó no hace nada y no deja hacer nada”, y remarcaron que el salario de los funcionarios “sale de nosotros, los contribuyentes”.

Cuestionamientos a la Aduana y al sistema operativo

Otro de los puntos cuestionados por la entidad fue el funcionamiento de la Aduana (ARCA). Según expresaron, “la aduana (ARCA) es un desastre desde que el gobierno de Mendoza gestionó que trajeran la Región a Mendoza, en lugar de mejorar todo empeora”.

También señalaron que anteriormente se argumentaban problemas vinculados a la falta de personal y a trámites burocráticos, aunque consideraron que actualmente “mostraron que son cargos puestos a dedo y que no llegan a cumplir con las expectativas”.

reclamo camioneros Camioneros mendocinos denunciaron problemas operativos, falta de mantenimiento y demoras en el Paso Internacional hacia Chile. X @VALLEOVA

Finalmente, endurecieron aún más el tono del reclamo y advirtieron que harán responsables a las autoridades mencionadas por las consecuencias que pueda generar la situación en el Paso Internacional. “Desde Accum repudiamos esta mala gestión de los antes nombrados y hacemos caer a los mismos toda responsabilidad de las medidas que podamos llegar a tomar en forma de protesta”, señalaron en el cierre del documento.