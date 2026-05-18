Mazazo para España: una de sus figuras será operada y se perderá el Mundial 2026

La Selección de España recibió una noticia durísima a menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026 : Fermín López sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y deberá ser operado en los próximos días, una lesión que prácticamente lo deja afuera de la cita máxima del fútbol.

“El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, informó el Barcelona mediante un comunicado oficial. Los plazos estimados de recuperación para este tipo de lesiones rondan, como mínimo, los dos meses, por lo que su presencia en la cita mundialista aparece casi descartada.

Aunque en un primer momento parecía tratarse de un golpe menor, el mediocampista de 23 años no regresó al campo tras el entretiempo del partido frente a Real Betis y rápidamente se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico blaugrana. Los estudios médicos realizados posteriormente confirmaron la fractura.

Fermín López se perderá el Mundial 2026 con España

La lesión representa un fuerte golpe tanto para Barcelona como para la Selección de España. El entrenador Luis de la Fuente dará a conocer la lista definitiva el próximo 25 de mayo, mientras que el debut de La Roja en el Mundial será el 15 de junio frente a Selección de Cabo Verde en Atlanta.

image Fermín López se perderá el Mundial 2026 con España. Getty Images

Fermín había sido una de las grandes figuras del ciclo reciente de España. El volante fue campeón de la Eurocopa 2024 y también brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó como goleador del equipo con seis tantos, incluidos dos en la final frente a la Selección de Francia, disputada en el Parque de los Príncipes.