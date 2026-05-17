¡Polémica! Sofía Martínez fue agredida en España mientras estaba trabajando y todo quedó grabado

Sofía Martínez viajó hace pocos días a España para presenciar el clásico entre Barcelona y Real Madrid. En la previa del encuentro, vivió un tenso momento en las afueras del Camp Nou que se viralizó rápidamente en las diversas redes sociales y que provocó indignación.

La joven periodista que cubrirá la Copa del Mundo 2026 se encontraba hablando con un hincha del "Merengue" que se había confundido de ingreso cuando recibió un golpe por parte de un fanático del Barcelona .

"Ahí atrás te están gritando de todo, Mario, vos también, Mario, venís a la tribuna del Barcelona en un clásico", le comentó la periodista al hincha del Real Madrid. Allí él le dejó en claro que se había perdido y que estaba buscando la entrada a la tribuna del equipo visitante.

Sofía Martínez fue agredida en España mientras estaba trabajando y todo quedó grabado

Sin embargo, la charla fue interrumpida luego de que agredieran a la periodista. La comunicadora recibió un golpe con un vaso y se enojó: "Sos imbécil... Sos un tarado", expresó con indignación Sofía Martínez.

Sofi Martínez Sofía Martínez fue a cubrir el encuentro entre Barcelona y Real Madrid. Foto: Instagram / @sofimmartinez.

El fanático del equipo español rápidamente decidió pedirle disculpas. Aparentemente, el objetivo del vaso era aparentemente el hincha del Real Madrid quien se encontró con todos los fans del clásico rival.