La filosa afirmación de Baby Etchecopar sobre el patrimonio de muchos periodistas que defienden a Javier Milei

Baby Etchecopar se refirió en su programa en A24 a la insólita propuesta de Javier Milei de que los periodistas declaren su patrimonio con el mismo detalle que se le requiere a los políticos. El conductor le respondió tajante al presidente con un filoso comentario sobre el pasar económico de los comunicadores que lo adulan.

Durante un reciente paso por el streaming Carajo, Milei se jactó de haberle cortado la pauta oficial a los medios, y señaló que con esa supresión que dificulta la robustez financiera a las empresas de comunicación, le resulta extraño ver desfasajes entre "el nivel de vida con lo que supuestamente ganan" algunos trabajadores de este sector.

"Son los primeros a los que no les cierra el blanco. Entonces a mí me encantaría que si a los periodistas no les gusta las cosas que yo digo, y verdaderamente creen y defienden que son honestos, me gustaría que ellos mismos presentaran un proyecto para ser persona políticamente expuesta, y que presenten su patrimonio. Si su opinión está libre, está limpia, los recibo y que me digan cómo hacer para depurar a todos estos mentirosos que mienten con políticos de fondo", esgrimió Javier Milei dando descabelladamente por sentado que cualquier crítica hacia su gestión está motorizada por comunicadores que rebiben dinero de dirigentes opositores.

Tras compartir al aire de Basta Baby (A24) el recorte del video con la llamativa iniciativa del mandatario respecto a los bienes de los periodistas, Etchecopar le respondió picante: "Bueno Javier tené cuidado, porque si empiezan a mostrar el patrimonio los que te apoyan a vos, son más ricos que los de enfrente".

Luego, redoblando la apuesta, en alusión a sonados escándalos en los quedaron algunos colegas por su obsecuencia con Javier Milei, el conductor sumó: "Por lo menos a mí no me hacen cambiar las preguntas. Tené cuidado, porque yo conozco a muchos periodistas que te defienden a capa y espada, y que tienen más propiedades que Adorni".

Baby Etchecopar le puso los puntos a Javier Milei con un descargo letal

Baby Etchecopar fulminó a Javier Milei

Sin retroceder en su postura, Baby Etchecopar agregó tajante: "Yo no tengo que mostrar nada porque no soy empleado público ni funcionario. La verdad, yo le digo Javier Milei, primero no me gusta lo que dice, detesto la forma de hablar que tiene. Segundo, a usted no le tengo por qué mostrar nada, porque yo soy honesto, tengo 40 años de profesión".

Finalmente, en referencia a las controversias que rodean al jefe de Gabinete, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito, Baby Etchecopar concluyó fulminante: "Soy honesto, y me palabra vale. A mí ninguna vieja me prestó plata, ni estoy con la moneda Libra, ni nadie sospecha de coima. Estoy acá, vengo a laburar todas las noches. ¿Le queda claro presidente? Dejese de igualar para abajo. No somos todos Adorni, a ver si nos entendemos. Yo le repito, yo lo voté, pero nunca creí que era tan maleducado. No me gusta lo que dice. No me gusta cómo nos trata a los periodistas. Si otros periodistas no tienen huevos para decirselo, yo se lo digo. Detesto cómo nos trata, y cuanto peor nos trate, más bronca le voy a tomar. Y eso de personalizar periodistas, se ve que no tiene nada que hacer porque está escuchando a todo el mundo. Maestro, estamos como el or... Sería bueno que empiece a escuchar menos a Caputo y más a la gente".