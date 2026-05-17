Con un elenco de lujo: así es la serie argentina que busca revolucionar Netflix en mayo

Del universo caótico, absurdo y viral de Caro Pardíaco ahora nace una serie propia. Netflix anunció el estreno de Carísima, la nueva producción protagonizada por el icónico personaje surgido en Cualca, que llegará el miércoles 20 de mayo con humor, thriller y una crisis existencial al borde del colapso.

La historia sigue a Caro Pardíaco , convertida en una empresaria de la noche, reina del streaming e ícono post-pop que atraviesa un momento límite a pocos días de cumplir 30 años. Mientras intenta organizar "la fiesta más zarpada" de su vida, la aparición inesperada de Leo alterará por completo su realidad.

Entre situaciones delirantes, tensión y mucho humor, la protagonista deberá enfrentar una carrera contrarreloj para salvar no solo el evento que prepara, sino también su identidad y hasta su propia vida.

Además, la producción marcará un hito para Netflix Argentina: tendrá diez episodios de 10 minutos cada uno y será la primera serie corta en formato horizontal realizada por la plataforma en el país. La apuesta busca adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual, con capítulos breves y dinámicos.

Carísima Caro Pardíaco llega al gigante del streaming para enfrentar su crisis de los 30 en formato de capítulos cortos. Netflix.

Nano Garay Santaló y Federico Suárez estuvieron a cargo de la dirección, mientras que el guion fue escrito por Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló. La asesoría de guion contó con la participación de Malena Pichot.

La serie fue producida por Labhouse en asociación con Olga y contará con un elenco integrado por Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Darío Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.