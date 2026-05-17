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La serie de Netflix que muestra un futuro aterrador con una historia distópica

Un futuro oscuro, una ciudad dividida y una serie que atrapa a todos. La producción española de Netflix que mezcla miedo, poder y supervivencia.

Julián Martínez

Una serie distópica con España como escenario.

Una serie distópica con España como escenario.

Todo parece exagerado hasta que empieza el primer capítulo. Después cuesta parar. La valla es una serie que muchos encuentran por casualidad en Netflix y terminan viendo en pocos días. Tiene capítulos cortos, tensión constante y una historia que mezcla poder, miedo y supervivencia en una España partida en dos.

En pocas palabras

La serie de Netflix que muestra un futuro aterrador

Resumen generado por Thinkindot AI

Netflix: un futuro donde vivir tranquilo ya no existe

La historia ocurre en el año 2045. España atraviesa una crisis brutal por la falta de recursos naturales y el colapso económico. El gobierno se convierte en una dictadura y la sociedad queda dividida por una enorme valla. De un lado viven los privilegiados. Del otro, personas que luchan por comida, medicamentos y libertad.

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La serie juega con algo que incomoda: muchas escenas no parecen tan lejanas. Controles militares, escasez, barrios cerrados y vigilancia forman parte del día a día de los personajes. Ese clima opresivo sostiene toda la trama y genera una sensación rara desde el comienzo.

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