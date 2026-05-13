Netflix: una película de acción y comedia perfecta para el fin de semana
Robos, persecuciones y humor: la película francesa de Netflix que sorprende este fin de semana. No te la pierdas.
Puro caos y adrenalina. Netflix tiene “Ladronas”, una película francesa con mucha acción, comedia y atracos en poco más de una hora y media. La historia sigue a dos amigas expertas en robos que quieren dejar atrás su vida como fugitivas, pero antes aceptan un último golpe que termina saliendo mal.
La película de Netflix que combina humor y persecuciones
“Ladronas”, conocida en francés como Voleuses, está dirigida por Mélanie Laurent y protagonizada por ella misma junto a Adèle Exarchopoulos y Manon Bresch. La trama gira alrededor de Carole y Alex, dos delincuentes que usan su inteligencia y encanto para ejecutar distintos atracos. Agotadas de escapar de la policía, planean retirarse después de un último trabajo. Para lograrlo, reclutan a Sam, una conductora arriesgada que cambia por completo la dinámica del grupo.
La película mezcla persecuciones, peleas, humor y escenas absurdas que mantienen el ritmo durante toda la historia. Ese equilibrio entre acción y comedia ayudó a que se posicionara entre las recomendaciones más vistas dentro de Netflix.