El rincón del Caribe mexicano que fascina a los argentinos por sus playas turquesas

El paraíso del Caribe mexicano que enamora a miles de argentinos. La playa de agua turquesa que se volvió obsesión para los turistas argentinos.

Arena blanca, agua cristalina y calor todo el año. El Caribe mexicano se transformó en uno de los destinos favoritos de los argentinos que buscan descanso, paisajes impactantes y playas de postal. Tulum aparece como uno de los más elegidos por turistas de Argentina gracias a sus playas paradisíacas.

Tulum, el paraíso caribeño que cada vez atrae a más argentinos Ubicado en el estado de Quintana Roo, Tulum combina mar turquesa, ruinas mayas y selva tropical. A diferencia de otros destinos más urbanos del Caribe mexicano, este lugar mantiene una imagen más natural y relajada, algo que muchos viajeros valoran al momento de elegir vacaciones.

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Una de las playas más famosas es Playa Paraíso. El nombre no es casualidad. Sus aguas transparentes y la arena clara generan imágenes que se volvieron virales en redes sociales. Además, el clima cálido permite disfrutar del mar durante gran parte del año.

Otro atractivo fuerte de Tulum aparece en sus cenotes, pozos naturales de agua dulce rodeados de vegetación. Muchos turistas aprovechan para nadar, hacer snorkel o recorrer cavernas subterráneas. La zona también ofrece excursiones hacia arrecifes y reservas naturales.