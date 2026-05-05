Parece el Caribe: las playas de Brasil donde el mar está más cálido para nadar

A la hora de planear vacaciones en Brasil, no todos buscan lo mismo. Algunos miran vuelos, otros priorizan hoteles, excursiones o gastronomía. Pero hay un dato que puede cambiar por completo la experiencia de las playas : la temperatura del mar.

Para quienes prefieren entrar al agua sin sobresaltos, el nordeste brasileño aparece como la región más conveniente, con varios destinos que alcanzan promedios cercanos a los 29 °C en sus meses más cálidos. No se trata solo de calor ambiente; en muchos de esos lugares, el agua mantiene una sensación templada incluso fuera del pico del verano.

Los registros históricos de SeaTemperature.info muestran que Ponta Negra, en Natal, se ubica entre las playas más cálidas del país . En abril, su temperatura media del agua ronda los 29,1 °C, con valores que pueden superar los 30 °C en algunos registros. Muy cerca aparecen Praia do Madeiro, en Pipa; Baía do Sancho, en Fernando de Noronha; Jericoacoara, en Ceará; y Porto de Galinhas, en Pernambuco, todas con promedios alrededor de los 29 °C en marzo o abril.

Ese grupo confirma una tendencia clara: cuanto más al norte se viaja por la costa brasileña, más cálidas suelen ser las aguas. Maragogi, en Alagoas, también se mantiene entre las favoritas, con 28,9 °C de promedio en abril. Ponta Verde y Praia do Francês, en el mismo estado, rondan los 28,8 °C. Son destinos buscados por argentinos porque combinan mar templado, piscinas naturales, paisajes de aguas claras y una temporada de playa que se extiende con más regularidad que en otras regiones.

Bahía, Río y San Pablo: cálidas, pero con matices

En Bahía, las temperaturas siguen siendo agradables, aunque algo más bajas que en Rio Grande do Norte, Pernambuco o Alagoas. Praia do Forte y Morro de São Paulo rondan los 28,5 °C en sus meses de mayor calidez, mientras que Porto Seguro se ubica cerca de los 27,5 °C. Para la mayoría de los viajeros, esa diferencia no impide nadar cómodamente, pero sí marca una separación entre el nordeste más cálido y otros destinos turísticos tradicionales.

Más al sur, el mar cambia. En Guarujá, uno de los clásicos de San Pablo, febrero puede alcanzar promedios cercanos a los 27,4 °C. Río de Janeiro ofrece una experiencia diferente: Copacabana ronda los 26 °C en febrero, con una temperatura apta para nadar, aunque menos constante que en el nordeste. En Búzios, João Fernandes aparece cerca de los 25,3 °C en marzo, mientras que Arraial do Cabo suele moverse entre los 24,6 °C en febrero y los 25,4 °C en marzo.

El sur brasileño también tiene temporada

Santa Catarina y Rio Grande do Sul no compiten con el nordeste en temperatura del agua, pero mantienen buenos registros durante el verano. Balneario Camboriú llega a un promedio de 26,6 °C en febrero, mientras que playas como Ingleses, en Florianópolis, suelen ubicarse cerca de los 26 °C en el mismo mes. Más abajo, Torres y Capão da Canoa rondan los 24,8 °C, valores todavía aptos para bañarse, aunque con una sensación más fresca.

La conclusión es simple: si el objetivo principal es encontrar agua bien cálida, el nordeste brasileño ofrece las mejores condiciones. Ponta Negra, Porto de Galinhas, Jericoacoara, Maragogi, Pipa y Fernando de Noronha forman el núcleo más fuerte del ranking. En cambio, Río, Búzios, Arraial do Cabo y Santa Catarina pueden ser excelentes opciones por paisaje, servicios o cercanía, pero no siempre tienen el mismo nivel de temperatura en el mar. Para viajar con expectativas claras, conviene mirar el mes exacto del destino: en Brasil, la playa puede ser la misma, pero el agua cambia bastante según la región y la época del año.