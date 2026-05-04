Brasil 2026: el pueblo de Bahía con playas soñadas y precios convenientes

Hay destinos que no necesitan grandes promesas para seducir. Alcanzan con playas de mar cálido, las calles de piedra, una iglesia blanca sobre el mirador y ese ritmo pausado que todavía sobrevive en algunos pueblos de Brasil. Arraial d’Ajuda, en el sur de Bahía, reúne buena parte de esa postal.

Está frente a Porto Seguro, del otro lado del río Buranhém, y se llega después de una breve travesía en balsa que funciona como antesala del viaje. No es un secreto absoluto, porque el turismo lo descubrió hace tiempo, pero conserva rincones tranquilos y playas donde todavía es posible bajar un cambio.

Arraial d’Ajuda pertenece al municipio de Porto Seguro, una de las zonas turísticas más conocidas de Bahía. Sin embargo, su identidad es distinta. Mientras Porto Seguro suele tener una dinámica más intensa, Arraial combina vida de playa, centro histórico y una oferta gastronómica que crece alrededor de sus calles más concurridas. El pueblo conserva casas coloridas, calles adoquinadas y una atmósfera rústica que lo convirtió en uno de los puntos más buscados por familias, parejas y viajeros jóvenes.

Su tamaño también ayuda a recorrerlo sin apuro. Aunque algunas publicaciones lo ubican cerca de los 20 mil habitantes , los datos más recientes citados sobre el Censo 2022 elevan la cifra a poco más de 25 mil. En cualquier caso, mantiene escala de pueblo: se puede caminar por el centro, bajar hacia la playa de Mucugê, moverse en van o taxi y dedicar varios días a conocer la costa sin necesidad de grandes traslados.

Playas para descansar, salir o buscar silencio

El principal atractivo está en la variedad de playas. Apaga Fogo y Araçaípe suelen ser elegidas por quienes viajan en familia o buscan aguas más tranquilas. Mucugê y Parracho concentran más movimiento, bares, paradores, música y actividades acuáticas. Para quienes prefieren paisajes más abiertos, Pitinga y Taípe ofrecen una postal diferente: acantilados, vegetación, arena clara y sectores donde el entorno natural gana protagonismo.

El destino también suma propuestas fuera del mar. El Eco Parque es una alternativa clásica para quienes viajan con chicos o quieren un día de juegos acuáticos. La iglesia de Nossa Senhora d’Ajuda, ubicada en la parte histórica, es otro punto recomendado por su valor simbólico y por la vista hacia el litoral. De noche, la Rua do Mucugê concentra restaurantes, bares, tiendas y movimiento turístico, con una oferta que permite armar salidas tanto económicas como más sofisticadas.

Cómo llegar y por qué conviene mirarlo para 2026

La forma más simple de llegar es volar hasta Porto Seguro. Desde allí, el camino tradicional incluye el traslado hasta la balsa y el cruce del río Buranhém. La travesía dura alrededor de 10 minutos y las balsas operan con frecuencias regulares; durante el día suelen salir cada 30 minutos, aunque en temporada alta puede haber demoras por la cantidad de turistas. También existe la opción de ir por ruta, una alternativa útil cuando las filas son largas o se viaja con auto.

En materia de precios, Arraial d’Ajuda no es el destino más barato de Brasil, pero sí conserva una ventaja: ofrece mucha variedad. Hay posadas sencillas, hoteles frente al mar, casas de alquiler, restaurantes populares y propuestas de mayor categoría. Esa amplitud permite adaptar el viaje al presupuesto y elegir entre una escapada más austera o una experiencia con más comodidad. Para 2026, el atractivo está justamente ahí: playa bahiana, buena infraestructura y un ambiente menos urbano que el de otros puntos masivos. Arraial d’Ajuda mantiene ese equilibrio difícil entre belleza, servicios y espíritu de pueblo.