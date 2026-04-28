Playas turquesa y relax total: la isla del Caribe que gana fama entre argentinos
La isla del Caribe que los argentinos eligen para escapar del estrés. La escapada soñada en el Caribe que cada vez más argentinos quieren hacer.
Curazao es irreal. Esta isla del Caribe gana cada vez más turistas argentinos por una mezcla difícil de encontrar: playas transparentes, clima cálido casi todo el año, calles llenas de color y un ambiente tranquilo para desconectar del estrés. Además, está fuera de la zona principal de huracanes y ofrece mucho más que arena y mar.
Qué hacer en Curazao además de disfrutar de las playas
Curazao se volvió uno de los destinos caribeños más buscados por viajeros. Sus playas de agua turquesa y arena clara aparecen entre las más fotografiadas del Caribe. Pero el gran atractivo está en la experiencia completa: descanso, gastronomía, cultura y aventura.
Uno de los lugares más famosos es Willemstad, la capital de la isla. Sus casas de colores frente al mar forman una postal única y el centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus calles, cruzar el puente flotante Queen Emma y probar comida local se volvió uno de los planes favoritos de los turistas.
Las playas son otro nivel. Kenepa Grandi atrae visitantes por su agua cristalina y sus acantilados. También destacan Playa Lagun, Cas Abao y Tugboat Beach, famosa para hacer snorkel y ver peces de colores. Muchos viajeros recomiendan alquilar auto para recorrer distintas playas en un mismo día.
Para quienes buscan algo distinto, existe la excursión a Klein Curazao, una pequeña isla paradisíaca rodeada de mar transparente. Allí se hacen paseos en catamarán, snorkel y jornadas completas de relax.
La isla también tiene parques naturales impactantes. Parque Nacional Shete Boka muestra enormes olas golpeando formaciones rocosas y paisajes salvajes que sorprenden a todos. Otro sitio recomendado es el Parque Christoffel, ideal para senderismo y vistas panorámicas