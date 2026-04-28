Playas turquesa y relax total: la isla del Caribe que gana fama entre argentinos

Curazao es irreal. Esta isla del Caribe gana cada vez más turistas argentinos por una mezcla difícil de encontrar: playas transparentes, clima cálido casi todo el año, calles llenas de color y un ambiente tranquilo para desconectar del estrés . Además, está fuera de la zona principal de huracanes y ofrece mucho más que arena y mar.

Curazao se volvió uno de los destinos caribeños más buscados por viajeros. Sus playas de agua turquesa y arena clara aparecen entre las más fotografiadas del Caribe. Pero el gran atractivo está en la experiencia completa: descanso, gastronomía, cultura y aventura.

Uno de los lugares más famosos es Willemstad, la capital de la isla. Sus casas de colores frente al mar forman una postal única y el centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus calles, cruzar el puente flotante Queen Emma y probar comida local se volvió uno de los planes favoritos de los turistas.

Las playas son otro nivel. Kenepa Grandi atrae visitantes por su agua cristalina y sus acantilados. También destacan Playa Lagun, Cas Abao y Tugboat Beach, famosa para hacer snorkel y ver peces de colores. Muchos viajeros recomiendan alquilar auto para recorrer distintas playas en un mismo día.

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Para quienes buscan algo distinto, existe la excursión a Klein Curazao, una pequeña isla paradisíaca rodeada de mar transparente. Allí se hacen paseos en catamarán, snorkel y jornadas completas de relax.

La isla también tiene parques naturales impactantes. Parque Nacional Shete Boka muestra enormes olas golpeando formaciones rocosas y paisajes salvajes que sorprenden a todos. Otro sitio recomendado es el Parque Christoffel, ideal para senderismo y vistas panorámicas