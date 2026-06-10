El Caribe brasileño existe: dónde queda la playa de aguas turquesas que enamora a miles de viajeros

Hay viajeros que cruzan medio continente para conocer las playas del Caribe. Sin embargo, en el nordeste de Brasil existe un destino que cada año gana más popularidad precisamente por ofrecer una postal muy parecida. Aguas transparentes, extensiones de arena blanca y piscinas naturales de tonos turquesa hicieron que Maragogi se ganara un apodo que hoy se repite en agencias de viaje, redes sociales y portales especializados: el Caribe brasileño.

Quienes llegan por primera vez suelen tener la misma reacción. El mar parece retocado digitalmente. Los tonos turquesa se mezclan con bancos de arena blanca y extensos arrecifes de coral que emergen cuando baja la marea. Esa combinación dio origen a un apodo que se mantiene vigente hasta hoy: el Caribe brasileño. Aunque la comparación es inevitable, muchos visitantes sostienen que el lugar tiene identidad propia.

La gran estrella de Maragogi no está exactamente sobre la costa. Se encuentra varios kilómetros mar adentro. Allí aparecen las conocidas "galés", piscinas naturales que se forman durante la marea baja gracias a una extensa barrera de arrecifes.

Cuando las condiciones son favorables, el agua adquiere una transparencia extraordinaria que permite observar peces tropicales , corales y otras especies marinas a pocos metros de distancia. Por esa razón, las excursiones en catamarán y las actividades de snorkel se transformaron en una experiencia casi obligatoria para quienes visitan la región.

El atractivo es tan importante que las autoridades mantienen regulaciones especiales para proteger parte del ecosistema marino dentro de la Costa dos Corais, una extensa área ambiental protegida considerada una de las más relevantes del litoral brasileño.

Mucho más que playas paradisíacas

Aunque las fotografías suelen centrarse en el mar, el crecimiento turístico de Maragogi también está relacionado con otros factores. El destino ofrece una combinación poco habitual de playas amplias, naturaleza preservada y un ritmo mucho más tranquilo que el de otros centros turísticos brasileños.

Barra Grande, Antunes, Peroba y Ponta do Mangue aparecen entre las playas más buscadas por quienes priorizan la tranquilidad. A diferencia de otros destinos masivos, aquí todavía es posible encontrar extensos sectores de arena prácticamente despejados incluso durante gran parte del año.

Una región que sigue apostando al turismo

El crecimiento sostenido de visitantes impulsó nuevas inversiones en infraestructura turística. Entre los proyectos más importantes aparece el futuro Aeropuerto Costa dos Corais, una obra que busca facilitar el acceso a una de las regiones más visitadas del nordeste brasileño y fortalecer aún más la actividad económica vinculada al turismo.

Actualmente, la mayoría de los viajeros llega desde Recife o Maceió, ciudades ubicadas a poco más de 120 kilómetros y conectadas mediante aeropuertos internacionales. Esa ubicación estratégica permitió que Maragogi se transformara en una parada habitual dentro de los recorridos por la costa nordestina.

Mientras muchos destinos turísticos compiten por ofrecer más entretenimiento, más infraestructura o más vida nocturna, Maragogi parece haber encontrado otro camino. Su principal fortaleza sigue siendo la misma que enamoró a los primeros visitantes: un paisaje donde el mar, los arrecifes y la tranquilidad continúan ocupando el centro de la escena. Y en tiempos donde cada vez más viajeros buscan experiencias ligadas a la naturaleza, esa fórmula parece seguir funcionando.