El pueblo de Brasil con playa y calor de verano en pleno julio

En el nordeste de Brasil, julio puede sentirse muy lejos del invierno. Atins, un pequeño pueblo costero del estado de Maranhão, conserva jornadas cálidas, caminos de arena y una geografía marcada por el océano, el río Preguiças y las dunas de los Lençóis Maranhenses, que en esta época suelen mostrar sus lagunas llenas.

El pueblo forma parte del municipio de Barreirinhas y está situado frente a la desembocadura del río Preguiças. No tiene grandes edificios ni avenidas pavimentadas: su trazado está compuesto por calles de arena, construcciones bajas, posadas y pequeños restaurantes. Esa escala reducida, heredada de una antigua comunidad pesquera, marca una diferencia frente a otros destinos costeros más urbanizados de Brasil.

Julio y agosto se encuentran entre los meses elegidos para visitar la región. Las máximas pueden acercarse a los 30 grados, mientras que las mínimas se mantienen elevadas, por lo que la ropa liviana sigue ocupando un lugar central en el equipaje. A las condiciones cálidas se suma otro atractivo: muchas lagunas de los Lençóis Maranhenses todavía conservan el agua acumulada durante la temporada de lluvias.

El resultado es un paisaje de dunas blancas interrumpidas por espejos naturales de agua dulce. El parque permanece abierto durante todo el año, aunque el aspecto de sus lagunas varía según las precipitaciones y el movimiento de la arena. El ICMBio recomienda consultar las condiciones antes de organizar cada recorrido .

El viaje suele comenzar en Barreirinhas, una de las principales entradas al Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses. Desde allí se puede continuar hacia Atins en embarcaciones que navegan por el río Preguiças o en vehículos preparados para avanzar sobre terrenos arenosos. Los autos convencionales no resultan prácticos dentro del poblado y tampoco están autorizados para ingresar a los sectores protegidos del parque. Para realizar excursiones, el organismo ambiental brasileño exige contratar vehículos, conductores y guías habilitados. Otra posibilidad es llegar a la región desde São Luís, capital de Maranhão, y completar por tierra el trayecto hasta Barreirinhas.

Atins es un pueblo de Brasil donde las calles son de arena y las temperaturas rondan los 30° durante el invierno. TripAdvisor

La ubicación permite alternar distintos planes durante una misma estadía. Por la mañana, los visitantes pueden caminar entre dunas o acercarse a las lagunas; después, regresar a la playa o recorrer los sectores donde el río se encuentra con el océano. El viento constante y las aguas poco profundas también favorecen la práctica de kitesurf y windsurf. A esas actividades se suman el kayak, el surf, las cabalgatas, los paseos en bicicleta y el stand up paddle. Atins funciona, además, como punto de partida para la Travesía de los Lençóis, un recorrido de trekking que atraviesa dunas y comunidades hasta Santo Amaro do Maranhão. El circuito y las actividades están detallados por el ICMBio.

Qué tener en cuenta antes de visitar los Lençóis Maranhenses

El acceso al parque nacional no tiene entrada paga, pero las agencias cobran por los traslados, las excursiones y el acompañamiento de los guías. La recomendación oficial es contratar prestadores acreditados, llevar agua, protector solar y repelente, y respetar las indicaciones dentro de la reserva.

En las travesías extensas se aconseja calcular al menos tres litros de agua por persona por día. También está prohibido circular con vehículos particulares sobre las dunas, ingresar con animales domésticos o encender fuego. Con esa planificación, Atins permite combinar playa, río y uno de los paisajes naturales más reconocibles de Brasil durante un mes en el que el invierno casi no modifica la vida al aire libre.