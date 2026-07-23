Calles de arena y casi 30 grados en julio: el pueblo de Brasil que pocos argentinos conocen

Hay un rincón del nordeste de Brasil donde el invierno no obliga a guardar la ropa de verano. Atins mantiene temperaturas cercanas a los 30°, calles completamente cubiertas de arena y un paisaje en el que las casas parecen quedar atrapadas entre el mar, el río y enormes dunas blancas. Este pequeño pueblo pertenece al municipio de Barreirinhas, en el estado de Maranhão. Está ubicado frente a la desembocadura del río Preguiças y a pocos pasos del Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, uno de los escenarios naturales más impactantes del país.

A diferencia de otros destinos costeros de Brasil, Atins no tiene avenidas asfaltadas ni grandes edificios. Sus calles son de arena, las construcciones son bajas y el movimiento cotidiano se reparte entre posadas, restaurantes pequeños, embarcaciones y vehículos preparados para circular por terrenos difíciles.

Julio y agosto forman parte de los meses más agradables para conocer la zona. Durante ese período, las temperaturas máximas se mantienen alrededor de los 30°, mientras que las mínimas suelen ubicarse cerca de los 26°. Incluso agosto, considerado uno de los meses menos calurosos, conserva jornadas propias del verano.

El clima coincide además con una de las épocas más buscadas para recorrer los Lençóis Maranhenses. Después de la temporada de lluvias, muchas lagunas permanecen llenas entre las dunas, creando grandes espejos de agua dulce rodeados por arena blanca .

Desde Atins parten recorridos hacia distintas lagunas y sectores del parque. También puede iniciarse allí la travesía que cruza los Lençóis Maranhenses hasta Santo Amaro, un camino de larga distancia que atraviesa dunas y comunidades tradicionales.

Las dunas y lagunas de los Lençóis Maranhenses se encuentran a pocos pasos de este pequeño pueblo costero.

La ubicación del pueblo permite combinar estos paisajes con la playa. El encuentro del río Preguiças con el océano genera sectores de aguas tranquilas, bancos de arena y espacios elegidos para descansar durante gran parte del día.

Calles de arena y un viaje que comienza antes de llegar

El acceso forma parte de la experiencia. El punto de partida más utilizado es Barreirinhas, considerada una de las grandes puertas de entrada a los Lençóis Maranhenses. Desde allí, el trayecto puede continuar en embarcación por el río Preguiças o en vehículos 4x4 capaces de avanzar por caminos de arena.

Los autos convencionales no son la mejor alternativa para moverse por el pueblo. Las calles conservan su superficie natural y algunos recorridos hacia las dunas requieren transportes especialmente preparados o servicios turísticos autorizados.

Esa dificultad relativa ayudó a que Atins mantuviera durante años un perfil más tranquilo que otros destinos de la región. Aunque la oferta de alojamientos y restaurantes creció, todavía conserva la imagen de una antigua comunidad de pescadores en la que el paisaje determina el ritmo de cada jornada.

Las playas extensas, el viento y las aguas poco profundas también convirtieron a la zona en un punto elegido para practicar kitesurf y windsurf. El ICMBio menciona además propuestas como kayak, surf, cabalgatas, recorridos en bicicleta y stand up paddle.

El pueblo que aparece entre el río, el océano y las dunas

Otro de los atractivos de Atins es que permite observar tres ambientes casi al mismo tiempo. Hacia un lado se extiende el océano Atlántico; hacia otro aparece la desembocadura del río Preguiças; y detrás del caserío comienzan los caminos hacia el campo de dunas.

Durante el día, los visitantes suelen alternar entre la playa, los paseos por las lagunas y los restaurantes especializados en pescados y mariscos. Al caer la tarde, el movimiento se concentra cerca del mar, donde el sol se esconde entre las cometas de kitesurf y las embarcaciones.

Atins no ofrece el ritmo acelerado de los balnearios más famosos de Brasil. La propuesta pasa por caminar sobre la arena, dormir cerca del mar y conocer un paisaje que cambia de acuerdo con el viento, las lluvias y el movimiento de las dunas.

Por sus temperaturas cálidas, sus lagunas y sus particulares calles, este pueblo representa una alternativa para escapar del invierno sin buscar una ciudad repleta de edificios. En Atins, julio y agosto todavía se viven con ropa liviana, pies sobre la arena y uno de los paisajes más singulares de Brasil como telón de fondo.