Muchos pasan de largo, pero este pueblo del norte conserva un patrimonio único

El abrigo sigue siendo necesario durante algunas mañanas y noches, pero el invierno se vive de otra manera en Santa Ana. Este pueblo de Misiones combina días generalmente más templados que los del centro y el sur del país con selva, tierra colorada y recorridos históricos al aire libre.

La diferencia está en el clima subtropical húmedo de Misiones. Los inviernos son templados, aunque pueden registrarse irrupciones de aire frío y algunas heladas. Por eso Santa Ana permite pensar en una escapada invernal lejos de la nieve y de las temperaturas extremas, especialmente durante las horas centrales del día.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 12 y a poco más de 40 kilómetros de Posadas, la localidad reúne dos de los atractivos más reconocidos del sur misionero. Uno de ellos es la antigua reducción jesuítico-guaraní de Santa Ana, declarada Patrimonio Mundial junto con otros conjuntos históricos de la región.

Las ruinas se encuentran parcialmente cubiertas por la vegetación, una característica que les da una imagen muy distinta a la de otros sitios arqueológicos. Entre muros de piedra rojiza todavía pueden reconocerse sectores de la iglesia, la plaza, las viviendas y los espacios donde se organizaba la vida de la antigua comunidad. La reducción forma parte del recorrido histórico que conecta Santa Ana con Loreto, San Ignacio y Corpus Christi.

Las ruinas del pueblo llaman la atención de los turistas y locales.

Ese paisaje resulta especialmente agradable durante el invierno. Las temperaturas menos sofocantes facilitan las caminatas entre las ruinas y permiten recorrer el predio sin la humedad y el calor intenso que suelen dominar durante el verano .

El otro gran atractivo del pueblo es el Parque Temático de la Cruz, levantado sobre el cerro Santa Ana. Desde allí se obtienen vistas abiertas de la selva misionera, mientras distintos senderos atraviesan el bosque y conducen hacia miradores, espacios recreativos y sectores vinculados con el turismo religioso.

La gran cruz que domina el cerro puede observarse desde varios puntos de los alrededores y se convirtió en uno de los símbolos de la zona. El parque también suma propuestas gastronómicas y recorridos que permiten pasar varias horas en contacto con la naturaleza.

Santa Ana ofrece así una combinación poco habitual: historia jesuítica, selva y paisajes panorámicos dentro de una localidad tranquila. Además, su ubicación permite incorporarla a un circuito por el sur de Misiones sin depender exclusivamente de las Cataratas del Iguazú.

Por eso este pueblo resulta una alternativa interesante para escapar del invierno más duro. No garantiza jornadas de calor permanente y pueden aparecer días fríos, pero su clima templado y sus atractivos al aire libre permiten disfrutar julio desde una perspectiva completamente distinta.