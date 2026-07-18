Las Leñas después del temporal: así se ve el centro de esquí

Las intensas precipitaciones en alta montaña generaron que en Las Leñas, entre otros lugares, se acumulara una gran cantidad de nieve.

En los últimos días, Las Leñas recibió la nieve que esperaba con ansias. El incesante temporal en la alta montaña mendocina dejó -hasta el momento- una acumulación con tintes históricos en el valle de Malargüe, lo que generó las condiciones ideales para potenciar el inicio de temporada.

En ese marco, este sábado el complejo recibió a varios visitantes que se acercaron a disfrutar del paisaje y practicar esquí en las pistas habilitadas.

Así se ven Las Leñas después del temporal en alta montaña Gentileza Gentileza El reclamo que habían hecho propietarios de departamentos en Las Leñas Los propietarios de departamentos, locales comerciales y operadores turísticos que tienen intereses en Las Leñas lanzaron un llamado urgente a las autoridades y a la empresa Valle de las Leñas SA para que actúen con rapidez.