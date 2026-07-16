Video: comenzó la gran nevada en Las Leñas y anticipan una acumulación de más de dos metros

El video publicado en redes muestra el inicio de la intensa nevada en Las Leñas.

Las primeras postales del temporal que afecta a la cordillera mendocina ya comenzaron a circular en redes sociales. Desde Las Leñas compartieron un video que refleja el inicio de las intensas nevadas previstas para los próximos días, en medio de un escenario meteorológico que mantiene bajo alerta a gran parte de la provincia.

"¡Ahora sí! Empezó el temporal, la gran nevada 2026. Según pronósticos se esperan más de 2 metros", publicaron junto al registro en la cuenta de Instagram del Parador Condor Point, ubicado en el famoso centro de esquí mendocino.

Las imágenes muestran una nevada sostenida, en el comienzo de un fenómeno que, de acuerdo con los pronósticos, podría extenderse durante varios días y dejar una importante acumulación de nieve en la alta montaña.

Mendoza, bajo alerta por un fuerte temporal invernal El temporal no solo impactará en Las Leñas. Mendoza se prepara para atravesar uno de los episodios meteorológicos más importantes del invierno, con la combinación de nevadas intensas en la cordillera, viento Zonda en distintos sectores de la provincia, bajas temperaturas y lluvias.

Ante este panorama, Defensa Civil activó el protocolo para tormentas invernales severas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por nevadas y viento Zonda. Las autoridades insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de montaña para reducir riesgos.