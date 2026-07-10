Apertura de Las Leñas: precios, pistas habilitadas y día de inauguración

El centro de esquí pone en marcha sus servicios invernales apostando fuerte a la tecnología y el flujo de turismo. Toda la información para ir a Las Leñas.

El centro de esquí Las Leñas inaugura su temporada 2026 con una apertura parcial de sus pistas. La escasez de precipitaciones obligó a optimizar recursos tecnológicos, activando la fabricación de nieve artificial para recibir a los primeros visitantes del invierno. Hay gran expectativa en las próximas nevadas que consoliden las laderas de la cordillera.

Tecnología frente al clima El famoso complejo de Malargüe debió modificar su estrategia de apertura inicial debido a las variables meteorológicas de las últimas jornadas. Aunque la intención primordial era habilitar un circuito más extenso, las condiciones actuales limitaron el esquema técnico. No obstante, el esfuerzo logístico se concentró en el mantenimiento de las áreas clave mediante un riguroso monitoreo climático diario.

Las pistas Venus y Eros 1 quedaron operativas tras las jornadas de frío extremo en Las Leñas. Foto: Archivo MDZ Frente a este panorama, MDZ habló con Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, quien detalló la ingeniería aplicada en los sectores habilitados. "Afortunadamente tuvimos bajas temperaturas en las últimas semanas lo que nos permitió fabricar nieve artificial. El Valle de Las Leñas ha adquirido 11 cañones de última generación nuevos que, sumados a los que ya tenemos, dan un total de 51 cañones más tres cañones aéreos para la fabricación de nieve artificial, que hoy por hoy es fundamental", explicó el directivo sobre los recursos dispuestos en los cerros.

El complejo cordillerano aguarda intensas nevadas para ampliar el área esquiable la próxima semana. Marcos Garcia / MDZ Alternativas para toda la familia La propuesta recreativa para este año busca contener a todo el público, especialmente a aquellos contingentes que llegan desde distintos puntos del país y de la región sin la intención estricta de calzarse las tablas para esquiar. Los servicios de recreación en la base y las opciones de gastronomía se complementarán con paseos adaptados para garantizar la experiencia de alta montaña a todos los perfiles de turistas.

Invierno en Mendoza: Las Leñas inaugura la temporada 2026 con nieve artificial. Gentileza Hugo Muñoz Al respecto, el complejo dispuso de variantes operativas específicas para quienes buscan el contacto con el entorno sin realizar deportes extremos. "Con esta nieve hemos podido armar el Parque Aventura... un lugar donde la gente puede ir a hacer trineos, deslizarse, jugar con la nieve y hacer trineitos. Y por otro lado, estamos también con una telesilla, que es la telesilla de Minerva, que se utiliza como peatón, de forma tal de que la gente que viene al Valle, que no viene a esquiar, que es muchísima... perfectamente puede disfrutar de la montaña sin ponerse los esquíes", detalló el responsable de montaña.