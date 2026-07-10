Apertura de Las Leñas: precios, pistas habilitadas y día de inauguración
El centro de esquí pone en marcha sus servicios invernales apostando fuerte a la tecnología y el flujo de turismo. Toda la información para ir a Las Leñas.
El centro de esquí Las Leñas inaugura su temporada 2026 con una apertura parcial de sus pistas. La escasez de precipitaciones obligó a optimizar recursos tecnológicos, activando la fabricación de nieve artificial para recibir a los primeros visitantes del invierno. Hay gran expectativa en las próximas nevadas que consoliden las laderas de la cordillera.
Tecnología frente al clima
El famoso complejo de Malargüe debió modificar su estrategia de apertura inicial debido a las variables meteorológicas de las últimas jornadas. Aunque la intención primordial era habilitar un circuito más extenso, las condiciones actuales limitaron el esquema técnico. No obstante, el esfuerzo logístico se concentró en el mantenimiento de las áreas clave mediante un riguroso monitoreo climático diario.
Frente a este panorama, MDZ habló con Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, quien detalló la ingeniería aplicada en los sectores habilitados. "Afortunadamente tuvimos bajas temperaturas en las últimas semanas lo que nos permitió fabricar nieve artificial. El Valle de Las Leñas ha adquirido 11 cañones de última generación nuevos que, sumados a los que ya tenemos, dan un total de 51 cañones más tres cañones aéreos para la fabricación de nieve artificial, que hoy por hoy es fundamental", explicó el directivo sobre los recursos dispuestos en los cerros.
Alternativas para toda la familia
La propuesta recreativa para este año busca contener a todo el público, especialmente a aquellos contingentes que llegan desde distintos puntos del país y de la región sin la intención estricta de calzarse las tablas para esquiar. Los servicios de recreación en la base y las opciones de gastronomía se complementarán con paseos adaptados para garantizar la experiencia de alta montaña a todos los perfiles de turistas.
Al respecto, el complejo dispuso de variantes operativas específicas para quienes buscan el contacto con el entorno sin realizar deportes extremos. "Con esta nieve hemos podido armar el Parque Aventura... un lugar donde la gente puede ir a hacer trineos, deslizarse, jugar con la nieve y hacer trineitos. Y por otro lado, estamos también con una telesilla, que es la telesilla de Minerva, que se utiliza como peatón, de forma tal de que la gente que viene al Valle, que no viene a esquiar, que es muchísima... perfectamente puede disfrutar de la montaña sin ponerse los esquíes", detalló el responsable de montaña.
Pistas habilitadas y accesos seguros
Para el debut de este fin de semana, el abanico de opciones para esquiadores quedó concentrado en áreas específicas de la base. Passano confirmó el cronograma definitivo para el arranque del invierno: "Mañana vamos a hacer una apertura para la gente que practique esquí. Las pistas habilitadas van a ser Venus y Eros 1. Así que quienes vengan mañana van a poder gozar y disfrutar de estas pistas". El resto de los sectores permanecerán cerrados hasta que los frentes tormentosos previstos dejen el manto blanco necesario.
El optimismo del sector turístico está puesto en las proyecciones meteorológicas de mediano plazo para el sur mendocino. "Estamos a la espera de un nuevo frente que nos pueda permitir abrir más sectores de la montaña, más pistas de la montaña. Estamos viendo en los pronósticos meteorológicos que posiblemente en la semana que viene, sobre mediados de la semana que viene ya tengamos una precipitación importante", concluyó Passano, quien además recordó que para quienes suban en vehículos es muy importante "la portación de cadenas" para garantizar un tránsito seguro en la ruta junto a las autoridades de vialidad y protección civil.