Cuánto sale vestirse para hacer esquí en Mendoza: todo lo que tenés que saber sobre equipamiento

Las tarifas del sector para equiparse y disfrutar del esquí de cara a una temporada de invierno que llega con novedades en los centros turísticos en la montaña.

En esta nota te contamos todo lo que tenés que saber sobre el alquiler de tablas, botas y lo que necesitás para la nieve.

La temporada de nieve 2026 genera gran expectativa en Mendoza, uno de los destinos más elegidos para las vacaciones de invierno. Con centros de esquí que ultiman detalles para recibir a turistas y familias, la provincia ofrece alternativas para esquiadores experimentados y para quienes buscan recreación. Ante este escenario, el presupuesto para indumentaria y equipos resulta un factor clave.

Los costos del equipamiento premium y los combos por día En la emblemática calle Las Heras se concentran las principales opciones para armar el bolso de abrigo especial para las bajas temperaturas. En uno de los locales más reconocidos de esta arteria, el alquiler diario de un equipo de esquí premium, que incluye tablas, botas y bastones, se ubica en 75.000 pesos. Para quienes buscan la alternativa inmediatamente posterior, el equipo de alta gama se ofrece a 60.000 pesos, mientras que la opción básica sport se posiciona en 50.000 pesos por jornada. Los más chicos también tienen su propuesta con el equipo junior, disponible a un valor de 40.000 pesos diarios.

LAS LEÑAS NIEVE INVIERNO (34) El alquiler de tablas y botas para esquí en el centro mendocino varía según la gama y la exigencia del deportista. Marcos Garcia / MDZ Valores por pieza y alternativas accesibles en el centro mendocino La modalidad de alquiler individual presenta un amplio abanico tarifario en la misma tienda. Las tablas de esquí solas oscilan entre los 30.000 y los 45.000 pesos, mientras que el calzado específico varía desde los 30.000 hasta los 60.000 pesos. En tanto, un combo de nieve que incluye enterito, botas y guantes se comercializa entre 25.000 y 45.000 pesos según el talle para niños o adultos. De forma aislada, los enteritos, camperas o pantalones cuestan 15.000 pesos, las botas sueltas van de 15.000 a 30.000 pesos, y los guantes individuales se fijan en 15.000 pesos. Los cascos mantienen un valor de 15.000 pesos, las antiparras se mueven entre 10.000 y 20.000 pesos, y las raquetas para nieve alcanzan los 30.000 pesos. Para la movilidad y diversión general, los trineos tipo culipatín se consiguen por un monto de entre 15.000 y 20.000 pesos, y las cadenas para las ruedas de los vehículos promedian los 20.000 pesos.

LAS LEÑAS NIEVE INVIERNO (30) Un relevamiento detallado por los comercios clave de la capital mendocina para planificar los gastos de las vacaciones de invierno. Marcos Garcia / MDZ Competitividad en el mercado y paquetes con traslado A pocas cuadras, sobre la misma arteria céntrica, otro tradicional comercio del rubro compite con tarifas diferenciadas. Allí, el combo básico de esquí junto a las botas o los bastones se puede adquirir por un monto inicial de 25.000 pesos. En este mismo establecimiento, los elementos de seguridad vial como las cadenas para autos descienden a 10.000 pesos, el trineo chico se ofrece a 8.000 pesos y el modelo tipo culipatín se encuentra a 12.000 pesos. Respecto a la indumentaria, el conjunto de enterito para adultos con calzado y guantes replica el valor de la competencia en 25.000 pesos, pero marca una ventaja en el segmento infantil, donde el mismo equipo completo se reduce a 18.000 pesos. Para quienes buscan resolver toda la logística en un solo paso, el mercado ofrece paquetes integrales desde 100.000 pesos que cubren el traslado y el equipamiento diario desde la Ciudad de Mendoza hacia Las Leñas. Es importante destacar que el equipamiento también puede conseguirse en locales de alta montaña pero a precios más altos.

LAS LEÑAS NIÑOS SKY INVIERNO NIEVE (6) Las vidrieras de la calle Las Heras exhiben las tarifas y opciones de indumentaria térmica para la temporada actual. Marcos Garcia / MDZ El regreso de un clásico parque de montaña en la cordillera Estas referencias comerciales cobran relevancia ante los anuncios de infraestructura en la alta montaña, donde sobresale el regreso parcial de Los Penitentes. Tras un extenso período de inactividad, disputas judiciales e incertidumbre, el histórico complejo ubicado sobre la ruta internacional vuelve a operar bajo la conducción de Mapsa Group, adjudicataria de la concesión por un mínimo de 20 años. En esta nueva etapa invernal, el ex parque de nieve funcionará como un parque turístico activo enfocado en el esquí recreativo, pistas de trineos y escuelas de aprendizaje. La estrategia central apunta a romper la estacionalidad del espacio mediante una reconversión integral que ya incluye paseos panorámicos en telesilla, recorridos en vehículos UTV, servicios gastronómicos y mejoras en los sectores peatonales e iluminación.