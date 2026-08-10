Terremoto en Colombia: los artistas que se sumaron a las campañas de ayuda luego de la tragedia

Tras el violento sismo, los artistas que se pronunciaron luego de la tragedia movilizan asistencia desde sus redes sociales oficiales.

La devastación tras el terremoto registrado en parte del territorio colombiano generó un impacto inmediato que traspasó el ámbito institucional. Ante el desastre de 7,4 grados registrado en San José del Palmar, referente del departamento del Chocó, los artistas que se pronunciaron luego de la tragedia convirtieron la consternación en un canal activo de movilización.

Artistas de toda Colombia se unieron para transmitir mensajes de ayuda tras el terremoto. Foto: Instagram @lornacepeda La conmoción de los referentes Las principales redes sociales se transformaron en el vehículo principal para visibilizar el drama que atraviesan los municipios afectados y las principales urbes del país. La actriz Lorna Cepeda, famosa por encarnar el personaje de Patricia Fernández, la peliteñida en la emblemática telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", se sumó activamente a la difusión de la iniciativa humanitaria "#Juntospor elChocó", coordinada bajo la consigna "SOS Chocó". Esta recolección abarca insumos esenciales como alimentos no perecederos, agua, cobijas, colchonetas y medicamentos. La campaña habilitó puntos físicos de recepción en Teusaquillo y distintas zonas de Bogotá, complementados por canales de transferencia bancaria hacia la Corporación Pueblo Negro Fuerte.

En el plano alimentario, el actor Julián Arango, conocido por su personaje Hugo Lombardi, el diseñador en "Yo soy Betty, la fea", replicó la alerta del Banco de Alimentos de Bogotá, entidad que conmemoraba 25 años de servicio y activó un protocolo especial. A través de la consigna "#juntoscontraelhambre", la organización habilitó aportes directos vía canal digital y transferencias para asistir a familias damnificadas en zonas críticas.

Asimismo, la famosa actriz Carmen Villalobos, mundialmente conocida por su trabajo en Sin senos no hay paraíso, visibilizó la colecta de la Fundación CADENA Colombia, enfocada en la evaluación técnica de daños y la asistencia en municipios como San José del Palmar y Quibdó. Mediante enlaces a la plataforma Vaki y cuentas bancarias directas, la intérprete impulsó la donación económica para la reconstrucción de infraestructura habitacional y comunitaria.

Redes activas para la contención social Por su parte, Sofía Vergara priorizó la contención emocional y la reconstrucción del tejido familiar al divulgar las herramientas de la Cruz Roja Colombiana. La actriz compartió información oficial del programa de Protección de Vínculos Familiares, orientado a restablecer la comunicación con personas inubicables tras el sismo.