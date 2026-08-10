Terremoto en Colombia: Cali decreta el toque de queda y militariza la ciudad por temor a saqueos
La medida regirá durante la noche y busca garantizar la seguridad y facilitar las tareas de rescate tras el terremoto que dejó más de 130 muertos.
La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia llevó a las autoridades de Cali a adoptar medidas extraordinarias para reforzar la seguridad y facilitar las tareas de rescate. La Alcaldía decretó un toque de queda desde las 20:00 de este lunes hasta las 06:00 del martes y dispuso la militarización de la ciudad.
La decisión se tomó luego de que el sismo dejara al menos 132 muertos en el país y provocara el derrumbe o daños en numerosas estructuras. Las autoridades buscan garantizar que los equipos de emergencia puedan desplazarse con mayor facilidad y concentrar sus esfuerzos en las zonas afectadas.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que también existen alertas por posibles saqueos y pidió a la población colaborar con las autoridades ante cualquier situación de inseguridad. "Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", afirmó.
Terremoto en Colombia: refuerzan la seguridad en las zonas más afectadas
La presencia de la Policía y el Ejército será reforzada en diferentes sectores de Cali, con especial atención en las comunas 17 y 19 y en los puntos donde se registraron mayores daños. El objetivo es mantener despejadas las zonas de emergencia y permitir el trabajo de los organismos de socorro.
Eder también destacó la importancia de las próximas horas para localizar a posibles sobrevivientes. "Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", señaló.
Como parte del operativo, Cali recibirá 60 rescatistas provenientes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares, que se sumarán a las tareas desplegadas tras el sismo.
Cali concentra recursos para atender la emergencia
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, visitó durante la tarde Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se encuentra San José del Palmar, identificado como epicentro del terremoto. Posteriormente, se trasladó a Cali para conocer la situación y las acciones de respuesta.
Además del toque de queda y el despliegue de las fuerzas de seguridad, las autoridades declararon la calamidad pública en Cali. La medida permitirá concentrar recursos y esfuerzos institucionales en la atención de la emergencia, la protección de la población y la asistencia en los sectores que todavía requieren ayuda.
El alcalde pidió a los ciudadanos facilitar el trabajo de los equipos de rescate y mantener las donaciones destinadas a las personas damnificadas por el terremoto. La prioridad de las autoridades continúa siendo la búsqueda de sobrevivientes y la atención de quienes resultaron afectados.