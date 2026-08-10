Terremoto en Colombia: Cali decreta el toque de queda y militariza la ciudad por temor a saqueos

La medida regirá durante la noche y busca garantizar la seguridad y facilitar las tareas de rescate tras el terremoto que dejó más de 130 muertos.

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia llevó a las autoridades de Cali a adoptar medidas extraordinarias para reforzar la seguridad y facilitar las tareas de rescate. La Alcaldía decretó un toque de queda desde las 20:00 de este lunes hasta las 06:00 del martes y dispuso la militarización de la ciudad.

La decisión se tomó luego de que el sismo dejara al menos 132 muertos en el país y provocara el derrumbe o daños en numerosas estructuras. Las autoridades buscan garantizar que los equipos de emergencia puedan desplazarse con mayor facilidad y concentrar sus esfuerzos en las zonas afectadas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que también existen alertas por posibles saqueos y pidió a la población colaborar con las autoridades ante cualquier situación de inseguridad. "Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", afirmó.

Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo.



Por esta razón, hemos tomado las siguientes… pic.twitter.com/UujDHpT2Yl — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026 Terremoto en Colombia: refuerzan la seguridad en las zonas más afectadas La presencia de la Policía y el Ejército será reforzada en diferentes sectores de Cali, con especial atención en las comunas 17 y 19 y en los puntos donde se registraron mayores daños. El objetivo es mantener despejadas las zonas de emergencia y permitir el trabajo de los organismos de socorro.

Eder también destacó la importancia de las próximas horas para localizar a posibles sobrevivientes. "Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", señaló.