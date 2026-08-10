Cómo es San José del Palmar, el pueblo donde ocurrió el terremoto de Colombia

El terremoto de 7,4 que sacudió Colombia este lunes tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio del departamento de Chocó. Tiene apenas 5.809 habitantes el sello distintivo del pueblo es su paisaje con montañas, bosques y áreas naturales protegidas, que sufrieron las consecuencias del temblor.

Hasta este lunes, San José del Palmar era un municipio poco conocido incluso dentro de Colombia. Ubicado en el sudeste de Chocó, sobre el límite con los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, forma parte de la subregión del San Juan y se encuentra a unos 100 kilómetros de Pereira.

Un terremoto de magnitud 7,4 provocó fuertes destrucciones en el pueblo de San José del Palmar.

El centro de San José del Palmar está ubicado a 1.100 metros sobre el nivel del mar. El municipio forma parte de la Cordillera Occidental y está rodeado por un paisaje de montañas, selvas y bosques de niebla.

Además, comparte con los departamentos vecinos dos ecosistemas de gran importancia ambiental: el Parque Nacional Natural Tatamá y la Serranía de Los Paraguas. Ambos conforman un corredor ecológico que conecta la región andina con el Pacífico colombiano.

El municipio depende de su principal conexión vial para comunicarse con otras localidades. Sin embargo, durante la temporada de lluvias esa ruta suele quedar inhabilitada por derrumbes y deslizamientos, lo que afecta al funcionamiento del distrito.

En concreto, la situación complica el acceso a servicios de salud, educación y comercio. Además, dificulta el ingreso de ayuda en caso de emergencias.

Qué animales y plantas hay en San José del Palmar

Gran parte del territorio tiene bosques de niebla y selvas de montaña, donde viven especies de flora y fauna características del occidente colombiano.

Entre las especies que pueden encontrarse en la zona se destacan:

Oso de anteojos.

Comadreja colombiana.

Venados.

Colibrí de cuello blanco.

Orquídeas y bromelias.

Pino colombiano.

Además, San José del Palmar cuenta con una extensa área de selva poco intervenida, que junto con el Parque Nacional Natural Tatamá y la Serranía de Los Paraguas conforma uno de los corredores ecológicos más importantes del occidente colombiano.