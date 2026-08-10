Este pueblo entre montañas es una joya escondida que pocos conocen

En pleno Valle del Elqui, este pueblo te enamora con montañas, cielos despejados y una tranquilidad difícil de encontrar.

Alcohuaz es un pequeño pueblo rodeado por las montañas de la precordillera del Valle del Elqui.

Entre las montañas del Valle del Elqui se encuentra Alcohuaz, un pequeño pueblo de la Región de Coquimbo que todavía conserva la tranquilidad de los destinos alejados de los grandes circuitos turísticos. El paisaje está dominado por la precordillera, caminos angostos y enormes paredones montañosos que acompañan prácticamente toda la llegada.

Alcohuaz forma parte del sector más interior del Valle del Elqui y comparte con la cercana Cochiguaz uno de sus mayores atractivos: sus cielos extraordinariamente despejados. La oficina oficial de turismo de Chile destaca a esta zona como uno de los sitios privilegiados para la observación astronómica, con observatorios como Cancana y Cielo Sur.

El pueblo se encuentra en una zona reconocida por sus cielos despejados y sus paisajes ideales para el astroturismo. Qué hacer en Alcohuaz La visita no se limita a recorrer el pueblo. El entorno permite realizar trekking, cicloturismo y cabalgatas entre los paisajes precordilleranos. También existen experiencias vinculadas con los viñedos y la producción característica del Valle del Elqui, con degustaciones de vinos y piscos en algunos recorridos turísticos.

Otro de sus atractivos es justamente lo que no tiene: grandes avenidas, edificios ni el movimiento permanente de los destinos más concurridos. Alcohuaz está pensado para caminar sin apuro, contemplar las montañas y aprovechar un paisaje en el que el silencio ocupa buena parte de la experiencia.

Por la noche, el escenario cambia por completo. La escasa iluminación y las condiciones naturales del Valle del Elqui permiten observar un cielo cargado de estrellas, una característica que convirtió a toda esta región en uno de los grandes destinos de astroturismo del norte chileno.