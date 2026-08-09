Penitentes volvió a latir: miles de personas celebraron el Día del Mendocino en la nieve

El sonido de los esquíes cortando la nieve se mezclaba con las voces de los chicos, la música y ese ruido inconfundible de las botas golpeando contra el piso. Más arriba, las sillas avanzaban cargadas. Más abajo, familias enteras buscaban el mejor lugar para una foto. Y alrededor, blanco. Mucho blanco. Penitentes volvió a parecerse este sábado 8 a aquel centro de montaña que generaciones de mendocinos guardan en la memoria.

No fue un sábado cualquiera. El Día del Mendocino convocó, según cifras oficiales, a más de 2.500 personas entre residentes y turistas, que llegaron hasta la alta montaña para aprovechar una jornada que combinó nieve, esquí, snowboard, música y actividades al aire libre.

MDZ recorrió Penitentes Park durante el día y la escena se repetía de un extremo a otro: grupos de amigos, familias con chicos, parejas cargando tablas y esquíes y muchos teléfonos en alto intentando guardar una postal que este invierno se hizo desear, pero finalmente llegó en abundancia.

Para los mendocinos había, además, un incentivo difícil de dejar pasar: el acceso gratuito a los medios de elevación habilitados para esquiar y practicar snowboard. Pero para algunos la experiencia comenzaba mucho antes de subirse a una pista.

Entre las miles de personas que llegaron estaba María de los Ángeles García, vecina de Las Heras. Eligió pasar el Día de los Mendocinos junto a su hija y sus nietos.

El clima acompañó para que miles de visitantes puedieran disfrutar de cada rincón de Penitentes.

Para los más pequeños de la familia había algo todavía más importante que cualquier pista o medio de elevación: era la primera vez que iban a conocer la nieve.

Abrigos, guantes, gorros y entusiasmo de sobra formaban parte de una escena que se multiplicaba por todo Penitentes. Para quienes viven a poco más de 180 kilómetros de la montaña puede parecer extraño, pero son muchos los mendocinos que nunca tuvieron la oportunidad de pasar un día rodeados de nieve.

Nieve, esquí y el infaltable mate para disfrutar del Día de los Mendocinos en Penitentes. MDZ / Marcos García

También estaba Francisco Aguirre, de Maipú, que había llegado junto a su novia con un plan bastante sencillo: subir temprano, disfrutar de la nieve y quedarse hasta el final.

No tenían apuro por regresar. La intención era esperar la tarde y uno de los momentos más atractivos de la jornada: la tradicional bajada de antorchas, precedida por el after ski con DJ. Y ese espíritu, el de quedarse hasta que la montaña dijera basta, parecía contagiarse.

De una nevada histórica a una montaña llena de gente

La postal tiene todavía más fuerza si se mira apenas unas semanas hacia atrás. Desde mediados de julio, la cordillera mendocina quedó bajo los efectos de un temporal que fue calificado como histórico. En Penitentes, la acumulación llegó a superar los dos metros de nieve, mientras que en otros puntos de la alta montaña se registraron espesores todavía mayores. En Las Cuevas hubo sectores con varios metros acumulados.

Durante aquellos días la historia era completamente diferente: rutas complicadas, operativos de evacuación y prestadores que debían sacar nieve de puertas y techos con palas.

Una postal que se repitió a lo largo de la jornada: largas filas para subir a las telesillas. MDZ / Marcos García

Este sábado, en cambio, esa misma nieve tuvo otra cara. Con los caminos nuevamente transitables y los servicios funcionando, el enorme manto blanco se convirtió en pista, lugar de encuentro y escenario para miles de visitantes.

La jornada tuvo además un significado especial para Penitentes Park. El histórico centro de esquí atraviesa una etapa de recuperación después de más de siete años sin operar a pleno. Para esta temporada volvió a habilitar sectores para esquí y snowboard y servicios que incluyen telesilla, pista de trineos, rental y propuestas gastronómicas.

Las mascotas también quisieron disfrutar de la nieve. MDZ / Marcos García

Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata: turistas que también se sumaron

No todo era tonada mendocina entre quienes hacían fila o caminaban por el complejo. Durante la jornada aparecieron turistas de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata, entre otros puntos del país. Algunos habían organizado el viaje especialmente para pasar el fin de semana en la provincia y aprovechar las condiciones excepcionales que dejó la última nevada.

La nieve terminó convirtiéndose así en el gran atractivo del fin de semana. Mientras los esquiadores buscaban las pistas, otras familias elegían simplemente caminar, jugar en la nieve o contemplar la montaña. Penitentes Park también mantiene alternativas para quienes no esquían, como el paseo panorámico y la pista de trineos.

Penitentes ofrece diferentes opciones gastronómicas para degustar con combos de 20.000 pesos. MDZ / Marcos García

Un “sunset” que comenzó a las 11 de la mañana

Aunque el nombre invitaba a pensar en el atardecer, “Sunset Somos la Montaña” comenzó mucho antes. Desde las 11 de la mañana, la propuesta organizada por la Municipalidad de Las Heras sumó música, degustaciones, sorteos y actividades recreativas a la jornada en Penitentes.

Entre una bajada y otra, los visitantes podían recorrer diferentes puestos y probar productos como licores, alfajores y elaboraciones envasadas. La música estuvo a cargo de los DJs Simón Péndola y Nacho Gelvez, que acompañaron una jornada con un escenario difícil de superar: la cordillera completamente cubierta de nieve.

MDZ / Marcos García

La actividad se desarrolló hasta las 18 y tendrá continuidad este domingo 9, también de 11 a 18, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.