Esquiar en Argentina cuesta un 47% más que en Chile: cuánto sale el pase diario
Los pases diarios para adultos presentan importantes diferencias a uno y otro lado de la Cordillera. Dónde cuesta más el pase para esquiar. Aquí, los detalles.
Las postales de la Cordillera de los Andes completamente blanca entusiasman a los amantes de la nieve. Las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas dejaron excelentes condiciones para la práctica del esquí y el snowboard, aunque también provocaron cierres preventivos de rutas y pasos internacionales. En este contexto, muchos comienzan a planificar una escapada de invierno y surge una pregunta inevitable: ¿conviene esquiar en Argentina o en Chile?
Más allá de la calidad de la nieve, la infraestructura o la cercanía, el precio del pase diario suele ser uno de los factores que más pesa al momento de decidir el destino. Un relevamiento realizado por MDZ Estilo sobre las tarifas oficiales de los principales centros de esquí muestra que los complejos argentinos continúan siendo los más caros, mientras que del lado chileno todavía es posible encontrar alternativas considerablemente más económicas.
Un centro para esquiar de Mendoza lidera el ranking
Entre los centros analizados, Las Leñas, en Mendoza, continúa encabezando el listado de los pases diarios más caros. Actualmente, el complejo se encuentra cobrando temporada media, por lo que el pase diario para adultos cuesta $158.400. A partir del sábado 15 de agosto y hasta el 22, semana que se considera de temporada alta, el valor ascenderá a $180.000, mientras que desde fines de agosto volverá a bajar a $122.400, con el inicio de la temporada baja.
Detrás aparecen dos clásicos de la Patagonia argentina: Cerro Catedral, en Bariloche, y Chapelco, en San Martín de los Andes, ambos con pases diarios de $160.000 para adultos. Luego se ubican Cerro Castor, en Ushuaia, con un máximo de $155.000, y Cerro Bayo, en Villa La Angostura, cuyo pase alcanza los $136.500 durante la temporada alta.
Los centros de Chile siguen siendo más económicos
Del otro lado de la Cordillera, el complejo con el pase diario más elevado es La Parva, cuyo ticket flex cuesta 83.000 pesos chilenos, equivalentes a unos $133.600 argentinos. Le siguen El Colorado, con un ticket de hasta 75.000 pesos chilenos, y Portillo, cuyo pase diario llega a 70.000 pesos chilenos durante la temporada alta.
Más abajo aparecen Nevados de Chillán y Antillanca, este último considerado el centro más económico del relevamiento, con un valor cercano a los 48.000 pesos chilenos, equivalentes a unos $77.300 argentinos.
El ranking de los pases diarios
Tomando como referencia las tarifas oficiales publicadas por cada centro y convirtiendo los valores chilenos a pesos argentinos para facilitar la comparación, el ranking queda conformado de la siguiente manera:
1. Las Leñas (temporada alta): $180.000
2. Cerro Catedral: $160.000
3. Chapelco: $160.000
4. Las Leñas (temporada media vigente): $158.400
5. Cerro Castor: $155.000
6. Cerro Bayo: $136.500
7. La Parva (Chile): $133.600 (equivalente)
8. El Colorado (Chile): $120.700 (equivalente)
9. Portillo (Chile): $112.700 (equivalente)
10. Nevados de Chillán (Chile): $93.400 (equivalente)
11. Antillanca (Chile): $77.300 (equivalente)
En promedio, esquiar en los principales centros argentinos cuesta alrededor de un 47% más que hacerlo en los complejos chilenos relevados.
Antes de viajar, hay que mirar el pronóstico y las rutas
La abundante nieve que cayó en las últimas semanas es una excelente noticia para la temporada, pero también obliga a planificar el viaje con mayor atención. Los temporales afectaron gran parte de la Cordillera de los Andes, desde San Juan y Mendoza hasta Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Como consecuencia, varios caminos de montaña registran restricciones temporales y el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado por las condiciones meteorológicas.
Otros cruces con Chile, como Pino Hachado, Cardenal Samoré y Jama, pueden permanecer habilitados, aunque su funcionamiento depende de la evolución del tiempo y de los trabajos de despeje.
Por eso, antes de salir hacia cualquier centro de esquí, las autoridades recomiendan consultar los reportes oficiales de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional y los organismos de emergencia, verificar si es obligatorio portar cadenas y revisar el estado de los pasos fronterizos en caso de viajar hacia Chile.
Aunque el precio del pase puede definir el destino elegido, este invierno el estado de las rutas será un factor tan importante como el presupuesto para disfrutar de una jornada en la nieve.