Esquiar en Argentina cuesta un 47% más que en Chile: cuánto sale el pase diario

Los pases diarios para adultos presentan importantes diferencias a uno y otro lado de la Cordillera. Dónde cuesta más el pase para esquiar. Aquí, los detalles.

Las postales de la Cordillera de los Andes completamente blanca entusiasman a los amantes de la nieve. Las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas dejaron excelentes condiciones para la práctica del esquí y el snowboard, aunque también provocaron cierres preventivos de rutas y pasos internacionales. En este contexto, muchos comienzan a planificar una escapada de invierno y surge una pregunta inevitable: ¿conviene esquiar en Argentina o en Chile?

Más allá de la calidad de la nieve, la infraestructura o la cercanía, el precio del pase diario suele ser uno de los factores que más pesa al momento de decidir el destino. Un relevamiento realizado por MDZ Estilo sobre las tarifas oficiales de los principales centros de esquí muestra que los complejos argentinos continúan siendo los más caros, mientras que del lado chileno todavía es posible encontrar alternativas considerablemente más económicas.

La nieve es un atractivo para grandes y chicos. Marcos Garcia / MDZ Un centro para esquiar de Mendoza lidera el ranking Entre los centros analizados, Las Leñas, en Mendoza, continúa encabezando el listado de los pases diarios más caros. Actualmente, el complejo se encuentra cobrando temporada media, por lo que el pase diario para adultos cuesta $158.400. A partir del sábado 15 de agosto y hasta el 22, semana que se considera de temporada alta, el valor ascenderá a $180.000, mientras que desde fines de agosto volverá a bajar a $122.400, con el inicio de la temporada baja.

Uno de los lugares preferidos por los argentinos para esquiar es Cero Catedral. Foto: Catedral Alta Patagonia. Catedral Alta Patagonia Detrás aparecen dos clásicos de la Patagonia argentina: Cerro Catedral, en Bariloche, y Chapelco, en San Martín de los Andes, ambos con pases diarios de $160.000 para adultos. Luego se ubican Cerro Castor, en Ushuaia, con un máximo de $155.000, y Cerro Bayo, en Villa La Angostura, cuyo pase alcanza los $136.500 durante la temporada alta.

Los centros de Chile siguen siendo más económicos Del otro lado de la Cordillera, el complejo con el pase diario más elevado es La Parva, cuyo ticket flex cuesta 83.000 pesos chilenos, equivalentes a unos $133.600 argentinos. Le siguen El Colorado, con un ticket de hasta 75.000 pesos chilenos, y Portillo, cuyo pase diario llega a 70.000 pesos chilenos durante la temporada alta.