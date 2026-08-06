Agosto Sanmartiniano: bicitour, gala y recorridos por los sitios históricos de Las Heras

Agosto tendrá una agenda marcada por la historia sanmartiniana en Las Heras. Charlas, talleres, una gala, un recorrido en bicicleta y una función nocturna en el Campo Histórico El Plumerillo forman parte de las propuestas previstas para recordar el legado del General José de San Martín y su estrecha relación con Mendoza.

Las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en distintos puntos del departamento durante el denominado “Agosto Sanmartiniano 2026”, que tendrá como eje no solo las conmemoraciones tradicionales sino también la posibilidad de conocer algunos de los escenarios donde se preparó la gesta libertadora.

La programación coincide con tres fechas centrales del calendario sanmartiniano: el 1 de agosto, aniversario de la creación del Ejército de los Andes; el 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad del General José de San Martín; y el 24 de agosto, Día del Padre Sanmartiniano.

Una de las novedades de este año es la puesta en funcionamiento de una plataforma digital dedicada a los sitios sanmartinianos de Las Heras. La herramienta reúne siete destinos históricos relacionados con la presencia de San Martín y la preparación del Ejército de los Andes. En cada caso brinda información sobre el lugar y datos útiles para quienes quieran organizar un recorrido.

La propuesta apunta especialmente a mendocinos y turistas interesados en conocer los escenarios que tuvieron un papel destacado en uno de los acontecimientos fundamentales de la historia argentina.

La relación de Las Heras con San Martín está atravesada, entre otros sitios, por el Campo Histórico El Plumerillo, escenario fundamental de la preparación del Ejército de los Andes antes del cruce de la Cordillera.

Bicitour, gala y una función nocturna en El Plumerillo

Entre las actividades previstas sobresale el Bicitour Sanmartiniano del sábado 22 de agosto. El recorrido comenzará a las 9.30 en la Plaza Independencia, pasará por la Casa de San Martín y tendrá como destino final el Campo Histórico El Plumerillo.

Un día después, el domingo 23 a las 20, este último espacio será escenario de la función nocturna “El pueblo que hizo patria”, otra de las propuestas incluidas en el calendario. También habrá una Gala Sanmartiniana en el Teatro Mendoza y encuentros educativos en Uspallata y Las Heras.

El cronograma del Agosto Sanmartiniano

Estas son las actividades anunciadas para el mes:

10 de agosto, 10 horas: charla-taller en el Centro Cultural Uspallata.

16 de agosto: Gala Sanmartiniana en el Teatro Mendoza.

21 de agosto, 9 horas: charla-taller en el Salón Islas Malvinas.

22 de agosto, 9.30 horas: Bicitour Sanmartiniano, desde Plaza Independencia, con paso por la Casa de San Martín y llegada al Campo Histórico El Plumerillo.

23 de agosto, 20 horas: función nocturna “El pueblo que hizo patria”, en el Campo Histórico El Plumerillo.

24 de agosto, 10 horas: entrega de reconocimientos a los Padres Sanmartinianos, en el Salón Islas Malvinas.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad. La programación busca convertir agosto en una oportunidad para acercarse a la historia desde los propios lugares donde transcurrió y redescubrir el patrimonio sanmartiniano que conserva Mendoza.