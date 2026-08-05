Qué pasó un día como hoy: una por una, las efemérides del 5 de agosto

Las efemérides del 5 de agosto incluyen hechos históricos y el Día de la Dirección Nacional del Antártico. De qué se trata la conmemoración.

Entre otras efemérides, hoy se celebra el Día de la Dirección Nacional del Antártico (DNA).

Las efemérides del 5 de agosto reúnen acontecimientos históricos, nacimientos y fallecimientos de figuras destacadas que ocurrieron un día como hoy. En Argentina, además, se celebra el Día de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), el organismo que coordina las actividades científicas, administrativas y logísticas del país en la Antártida.

Una de las efemérides clave del 5 de agosto es el inicio del proceso de creación del Mercosur. Shutterstock Las efemérides clave del 5 de agosto 1914 – Se instala en Cleveland, Estados Unidos, el primer semáforo eléctrico del mundo.

1930 – Nace Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna.

1945 – Nace Juan Sasturain, escritor y periodista argentino.

1949 – Un terremoto en Ecuador provoca la muerte de unas 3000 personas.

1962 – Muere Marilyn Monroe, actriz estadounidense e ícono cultural de la década de 1950.

1966 – The Beatles lanzan el álbum Revolver y el sencillo “Yellow Submarine”.

1994 – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dieron inicio al proceso de creación del Mercosur.

2010 – 33 mineros quedan atrapados en la mina San José, en Atacama, Chile.

2012 – Muere Chavela Vargas, cantante mexicana de origen costarricense.

2014 – Se anuncia la aparición del nieto número 114 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, nieto de Estela de Carlotto. Día de la Dirección Nacional del Antártico: por qué se celebra el 5 de agosto La DNA es el organismo encargado de dirigir las actividades argentinas en el continente blanco y de llevar adelante los objetivos de la Política Nacional Antártica.

La institución fue creada el 1° de enero de 1970 bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Sin embargo, se eligió el 5 de agosto como fecha de conmemoración porque coincide con el Día de Nuestra Señora de las Nieves, considerada también patrona del hombre montañés.

La DNA trabaja en conjunto con el Instituto Antártico Argentino (IAA), creado el 17 de abril de 1951 por el coronel Hernán Pujato, uno de los principales impulsores de la presencia argentina en la Antártida y fundador de las primeras bases del país en la región.