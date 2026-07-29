Día de la Cultura Nacional: el homenaje a Ricardo Rojas, el intelectual que supo definir la argentinidad

El Día de la Cultura Nacional conmemora a Ricardo Rojas, el intelectual que dedicó su vida a la defensa y difusión de la identidad argentina.

El 29 de julio se conmemora en Argentina el Día de la Cultura Nacional, una fecha establecida en 1982 mediante un decreto presidencial en homenaje a Ricardo Rojas, fallecido en 1957. Historiador, periodista, poeta y ensayista, Ricardo dedicó su vida a la defensa y difusión de la cultura argentina, y su legado sigue vigente en la memoria colectiva del país.

Sobre Ricardo Rojas... Nacido en Tucumán en 1882, Ricardo Rojas cursó sus primeros estudios en Santiago del Estero, provincia donde su padre fue gobernador en dos ocasiones. A los diez años, tras la muerte de su padre, su familia se instaló en Buenos Aires, donde inició la carrera de abogacía, que abandonó para dedicarse por completo a las letras. Aunque no se graduó formalmente, fue profesor de Literatura castellana, creador de la primera cátedra de Literatura Argentina en la UBA y fundador de un instituto de literatura argentina que aún funciona en la Facultad de Filosofía. También fue Rector de la UBA entre 1926 y 1930.

El Día de la Cultura Nacional y el homenaje a Ricardo Rojas. Entre 1917 y 1922 escribió su obra magna, "Historia de la Literatura Argentina", publicada en 1949, con nueve tomos y cuatro mil páginas. Allí sostuvo que "la argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un estado, por un idioma, por un ideal que tiende cada día a definirse mejor".

La casa donde vivió durante 29 años, en Charcas 2837, fue convertida en museo en 1958 por deseo de su esposa, Julieta Quinteros. Allí, Ricardo plasmó su teoría euríndica junto al arquitecto Ángel Guido, fusionando valores europeos con tradiciones indígenas americanas.