La actriz argentina que fue premiada en Estados Unidos y se llevó la admiración de una estrella de Hollywood

Melodie Baigun es de esas artistas que ya pueden mirar hacia atrás y encontrar una carrera con experiencias de todo tipo, aun siendo muy joven. Actriz y productora audiovisual, se formó en Estados Unidos , trabajó en producciones de Disney y Nickelodeon y recibió el EVVY Award a "Mejor Actriz " en Emerson College, un reconocimiento que tuvo además un detalle inolvidable: se lo entregó Henry Winkler.

Su recorrido no se quedó solamente frente a las cámaras. Baigun protagonizó Melody, la chica del metro, una serie musical que llegó a distintas plataformas, y también fue parte de otros proyectos vinculados a grandes señales. En teatro, recientemente terminó la temporada de Run for Your Wife, la comedia de Ray Cooney que interpretó íntegramente en inglés junto a Suburban Players. Además, participó en Encuadre, en el Teatro El Grito, y el año pasado estrenó Las Mochileras en Microteatro.

Actuación, producción, televisión y teatro forman parte de un camino que Baigun sigue explorando sin quedarse en un solo lugar. En diálogo con MDZ Show, la actriz habló sobre su formación en Boston, los trabajos que marcaron su carrera, el desafío de moverse entre distintos roles y las experiencias que fueron moldeando su manera de entender el mundo artístico.

- En Emerson College estudié Visual Media Arts Production, junto con cursos y obras, y actué en varias producciones estudiantiles que me empezaron a llamar otros compañeros. En un principio me empeciné con que tenía que estudiar actuación, pero descubrí que en general mi interés por la actuación nace de la creatividad y curiosidad por mi mundo alrededor y querer poner toda la emocionalidad que tengo en algún lugar. Para mí, el trabajo artístico es un trabajo colaborativo y es lindo conocer todas las áreas y también lo que necesitan de un actor. Yo antes de irme a estudiar investigué muchisimo sobre todas las universidades e instituciones de actuacion tratando de ver cual era la mejor. Hasta me compraba guias con los nombres de cada una. Siempre soñé con irme a vivir a Estados Unidos y aprender de los libros que me compre en un viaje al Drama Bookshop. Algo que en su momento aprendí allá es la forma meticulosa y detallada con la que se organiza cada producción. Con los recursos que me dio logré conocer mucho mas sobre lo que necesita cada area ya sea en teatro o producciones audiovisuales. Tuve una clase muy divertida acerca de los distintos generos televisivos y sus diferencias en como se grababan como por ejemplo la diferencia entre multi-cam o single cam sitcoms.

- ¿Cómo fue formarte en Estados Unidos siendo argentina y desenvolverte en un ámbito académico y profesional en otro idioma?

- Yo siempre amé el inglés y me ayudó a pulir el acento de allá. Con el tiempo, el inglés dejó de sentirse como un idioma extranjero y pasó a ser una herramienta de trabajo. De hecho, fueron seis años y me quedaron algunos modismos del lugar y de mis amigos. Aprendí muchos términos técnicos que ni conocía en español, así es que con eso no hubo mucho problema. La universidad tenía muchos clubes estudiantiles para estudiantes internacionales y siempre tenía eventos para poder conocer gente que estaba en la misma situación que yo. Aprendí en esos eventos, por ejemplo, a cocinar spring rolls y yo les enseñaba a cocinar chocotorta o les compartia de mi mate. Creo que lo que hizo mi experiencia todavía más linda fueron los amigos internacionales que me llevé. Obvio que hay diferencias culturales, pero eso no impidió que nos lleváramos bien. Excepto, obvio, en los problemas de convivencia, creo que eso te puede pasar con cualquier compañero de cuarto sin importar su nacionalidad. Las clases fueron increibles. Tuve profesores a los que les tengo mucho respeto no solo por su trayectoria, sino también por el entusiasmo que contagiaban en cada clase. Ellos apoyaban todas nuestras ideas sin importar lo locas que fueran y te ayudaban a bajarlas a tierra.

Su paso por Boston y la formación en Emerson College que marcó el rumbo de su carrera. Instagram Melodie.baigun.

- Durante tu paso por Emerson ganaste el EVVY Award a "Mejor Actriz" y te lo entregó nada menos que Henry Winkler. ¿Qué significó ese momento para vos y qué recordás de ese encuentro?

- Lo más increíble es que ese premio nació de un rechazo. ¡Fue una locura! Yo había sido rechazada en algunas obras estudiantiles y venía con una mala racha. Pero me pasó que un día me ofrecí a ayudar a un amigo en un cortometraje porque justo necesitaban una actriz que hablara español. Ahí conocí a más estudiantes que también me empezaron a pedir que actuara en sus producciones y obras, y de ahí no paré. Me enseñó la típica sobre muchos noes te llevan a un sí. Lo mas lindo que puedo rescatar fue que esa nominacion salio de una produccion que inicio por querer ayudar a un compañero y despues ellos mismos me nominaron. Los EVVY Awards son reconocidos como la ceremonia de premios producida íntegramente por estudiantes más grande de Estados Unidos. Es una locura pensar que de ahí se graduaron figuras como Henry Winkler, Jennifer Coolidge o Norman Lear. Las obras y actuaciones son juzgadas de manera anónima por profesionales que trabajan activamente en la industria del entretenimiento y los medios, y no únicamente por profesores o estudiantes. Tuve la suerte que me lo de Henry Winkler. Había seguido especialmente su trabajo en Barry, aunque obviamente conocía el enorme legado de Happy Days. Se nota en su trabajo algo que admiro mucho de los actores que es lo mismo que dije de algunos de mis profesores: el entusiasmo que contagian en el otro. Así es que cada vez que me encuentro poco motivada me acuerdo de sus palabras. Hasta me dijo que le encantaria actuar conmigo algún día. Ojalá así sea. Un sueño por cumplir.

- ¿Hubo algún momento de tu carrera en el que sentiste que estabas dando un salto importante?

- Creo que mi primera producción a gran escala fue Kally’s Mashup. En mi primer día nos sentaron en una mesa y nos contaron cómo las cosas podían llegar a cambiar para muchos personajes. Ahí recién caí en lo increíble que era el proyecto en el que me estaba metiendo. De hecho, el primer día que llegué a mi universidad, los que vivían en la habitación de al lado ponían los temas musicales del show en su playlist para molestarme y nos reíamos mucho. Igual la vida siempre me sorprende y me trae proyectos divertidos. Lo mejor viene de lo inesperado.

Henry Winkler fue quien le entregó el premio a la artista. IMDB.

- ¿Qué personaje que hayas hecho sentís que nadie vio pero del que estás súper orgullosa?

- Hace poco terminé una obra de teatro en inglés británico con Suburban Players de Ray Cooney y no pudieron venir todos mis amigos a verla. Fue muy divertido porque el personaje era muy alejado de lo que yo soy en la vida real, pero me sirvió para conocer una parte mía que tenía un poco tapada. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Mac Animals que fue mi primer protagónico en Disney Channel y la subieron a Youtube. Fue un desafío muy divertido porque mi personaje digamos que no era un ser humano… no quiero spoilear pero bueno era mitad animal, hasta ahí diré. Me tuve que trepar a arboles y saltar.

- Además de actuar, sos productora audiovisual. ¿Cómo cambia tu mirada sobre un proyecto cuando estás involucrada también desde el detrás de escena?

- Entender cómo trabaja cada departamento me ayuda a ser una actriz más consciente y más flexible en el set. Me encanta poder entender lo que necesita el otro para hacerle el trabajo lo más ameno posible. Como dije antes, para mi las producciones son un trabajo en equipo y entender que tipo de plano van a estar poniendote o si la camara es una steady que te va a seguir el ritmo o fija por ejemplo me ayuda a saber donde y como posicionarme. Además soy muy de los que piensa que la mejor escuela es la autogestion a prueba y error. Y me gustaría en un futuro poder grabar y escribir cosas que pueda actuar y producir. Un gran ejemplo de eso es Jodie Foster o Reese Witherspoon.

Para Melodie, su producción a gran escala fue Kally's Mashup. Instagram Melodie.baigun.

- ¿Qué tipo de historias te interesan impulsar o producir?

- No me obsesiona el género. Puede ser una comedia, un drama o una película fantástica. Lo que realmente me conmueve son las historias que dicen algo verdadero sobre las personas. Lo que salga de mis emociones, la verdad. Soy muy cambiante en cuanto a lo que me gusta. Para cada etapa de mi vida me imagino algo diferente. Ahora soy mucho del realismo magico historico como El laberinto del Fauno, pero la verdad es que me gusta retratar lo que me es autentico. Rhomer es mucho de hacer eso. Planos largos con dialogo y conversaciones que se sienten tan cercanas a la cotidianeidad. No importa que tipo de historia, pero si que transmita algo. Amo los guionistas que tienen un nivel de observacion de la gente increible y logran dialogos espectaculares con eso. Quiero poder retratar ese tipo de historias. Después el genero o la trama se verá. Lo mas crudo e intimo del ser humano, a veces es lindo tambien ver eso a nivel exagerado como en Possesion.

- ¿Qué te gustaría que el público pudiera descubrir de vos a través de tus próximos trabajos?

- Me gustaría que, cuando alguien vea un trabajo mío, sienta que hay una persona profundamente comprometida detrás de ese personaje. Que pongo lo mejor de mí en cada lugar al que voy y que no me rindo. Siempre trato de colaborar en lo que pueda y sobre todo, nunca me canso de aprender. Que sueño con interpretar en cada idioma posible porque me abre a un mundo nuevo. Siempre tuve curiosidad por entender a las personas.