A diez años de su última visita con los Stones, Ronnie Wood anunció un show histórico en Buenos Aires

El guitarrista de los Rolling Stones tocará por primera vez como solista en Argentina. Enterate desde cuándo y dónde comprar las entradas.

A diez años del histórico América Latina Olé Tour en La Plata, Ronnie Wood confirmó su regreso a la Argentina. El guitarrista de The Rolling Stones se presentará por primera vez como solista en el país el 6 de noviembre en el Movistar Arena, en una gira sudamericana que también pasará por Brasil y Chile.

El show formará parte de la presentación de FEARLESS: ANTHOLOGY 1965–2025. Las entradas se podrán conseguir desde este martes 28 de julio a las 10 h en preventa exclusiva para clientes Santander Visa, con hasta 6 cuotas sin interés. Al día siguiente, 29 de julio a la misma hora, se abrirá la venta general. En ambos casos, el único sitio oficial para comprar es Movistararena.com.ar.

Mirá la invitación que hizo Ronnie Wood para sus fanáticos argentinos El anuncio engancha a Ronnie Wood en un momento con muchísimo movimiento. El 10 de julio pasado lanzó Foreign Tongues, el disco de estudio número 25 de los Rolling Stones, mientras que el año pasado editó Fearless: The Anthology (1965-2025). Esa obra recopila 38 canciones que repasan sus seis décadas en la música, desde sus comienzos en los clubes de Londres con The Birds, su paso por The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su consagración con los Stones.

Ese mismo repertorio es el que traerá al Movistar Arena junto a su banda, sumando cuatro temas nuevos, sus primeras grabaciones inéditas desde I Feel Like Playing en 2010, entre los que destacan Mother of Pearl y una versión de A Certain Girl grabada con Chrissie Hynde.

El show del guitarrista será el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Gentileza Prensa. El tramo latinoamericano llegará después de un recorrido por Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España y Portugal. El cruce del Atlántico lo reencontrará con un público que conoce bien esa historia: las visitas de los Rolling Stones en 1995, 1998, 2006 y 2016 sumaron más de 900 mil personas y marcaron a varias generaciones.