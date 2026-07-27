¿Teléfono para Luciano Castro? Sabrina Rojas propuso un insólito curso sobre infidelidades: "Cuernos"

En Pasó en América, la conductora reaccionó al nuevo emprendimiento de Wanda Nara y lanzó un comentario que nadie pasó por alto.

Sabrina Rojas sorprendió en Pasó en América con una particular propuesta mientras hablaban de la nueva academia de Wanda Nara. La conductora hizo una serie de comentarios en tono de humor que rápidamente fueron interpretados por muchos como una indirecta para su expareja, Luciano Castro, aunque nunca mencionó al actor.

La conversación surgió a partir del lanzamiento de la plataforma de cursos online de Nara. La mediática presentó una propuesta en la que promete compartir herramientas y conocimientos que, según explicó, fueron importantes para alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Wanda Nara lanzó un curso. Mientras Guido Záffora explicaba en el programa cómo funciona la academia y cuáles son sus características, Rojas intervino con una primera ocurrencia. "Wanda Nara es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?", dijo la modelo.

La conductora volvió a referirse al tema cuando conoció el precio de la propuesta. En ese momento, imaginó qué tipo de curso podría ofrecer ella y disparó sin filtros: "¿El curso sale 100.000 pesos por una única vez? A mí se me está ocurriendo un curso que es brillante: 'Cómo superar los cuernos'. Lo voy a hacer".

La modelo opinó sobre la nueva propuesta de Wanda Nara. Captura de pantalla Youtube América TV. La presentadora continuó con la humorada y hasta imaginó cuánto podría cobrar por su propia capacitación. "Voy a sacar el mío propio y empiezo a cobrarlo 67 dólares. Yo con 20 dólares ya estoy bien", aseguró la mendocina.