"Muy de infiel": Flor Vigna rompió el silencio y contó cómo se enteró de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

En una entrevista sin filtros, la bailarina recordó el doloroso episodio que involucró a Griselda Siciliani y se volvió viral en todo el país.

La bailarina reconoció que la traición mediática fue uno de los momentos más tristes de su vida. / captura instagram

Flor Vigna volvió a referirse a uno de los pasajes más difíciles de su historia sentimental. De visita en un programa de streaming en México, la cantante recordó cómo descubrió el engaño de Luciano Castro con Griselda Siciliani, historia que tiempo atrás causó un enorme revuelo mediático.

Flor Vigna aclaró que nunca fue celosa, pero que en aquel instante decidió escuchar a su intuición. Archivo MDZ Al ser consultada sobre si había sufrido una traición amorosa, la artista fue contundente. “A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina. Fue muy viral, sí”, expresó al iniciar su relato ante la sorpresa de la conductora.

Así fue el descubrimiento más doloroso de Flor Vigna con Luciano Castro La intérprete detalló la secuencia en la que todo salió a la luz mientras compartía un viaje en vehículo con el actor. “Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica, decía ‘jaja qué lindo’. Me quedé ahí y dije: ‘Esto me huele mal’”, recordó.

Guiada por su pálpito, la joven decidió actuar como nunca antes lo había hecho en la relación. “Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca. Había muchos mensajes borrados. La exponía ella, porque le decía ‘soñé con vos’ y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella no. Muy de infiel”, explicó.

Luciano Castro y Griselda Siciliani: La historia que comenzó entre chats secretos y que tuvo una fuerte repercusión en la farándula. Archivo MDZ Al verse descubierta, la reacción de su entonces pareja fue negar los hechos. “Después me dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?’. Y le dije: ‘Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto’”, sostuvo.