Máxima de los Países Bajos hizo historia: se convirtió en la primera reina en inaugurar las celebraciones del Orgullo
La Casa Real neerlandesa reafirmó su compromiso institucional con la diversidad en una jornada llena de color, discursos y shows drag.
En un hecho sin precedentes para las monarquías europeas, la reina Máxima de los Países Bajos se convirtió en la primera soberana en inaugurar formalmente las celebraciones del Orgullo. La monarca interrumpió sus vacaciones familiares para asistir al Vondelpark de Ámsterdam, escenario de la jornada de apertura del WorldPride 2026.
Así vivió el World Prime 2026 la Reina de Países Bajos
Durante su recorrido, la soberana sorprendió a los presentes al sostener un cartel con una frase contundente: "El amor no tiene límites". La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos y fue celebrada por la comunidad internacional.
A lo largo del encuentro, la monarca pronunció un discurso en el que instó a "visibilizar, concienciar y reivindicar" la emancipación y los derechos LGTBIQ+ a escala global.
Asimismo, la esposa del rey Guillermo caminó entre la multitud, presenció espectáculos drag y visitó puestos de literatura queer. También conversó con los profesionales a cargo de las charlas informativas dispuestas en el parque.
"En nombre de todas las personas involucradas en el WorldPride Ámsterdam, queremos agradecer de corazón a su majestad por su presencia y su compromiso", publicaron los organizadores en sus redes oficiales para destacar el gesto real.
Por su parte, desde la Casa Real compartieron un mensaje alegórico para acompañar las postales del día: "Ámsterdam se tiñe con todos los colores del arcoíris".
La presencia de Máxima no es un hecho aislado. La Corona neerlandesa sostiene un firme respaldo institucional hacia la diversidad, marcado por hitos previos y por la confirmación legal de que la princesa heredera Amalia mantendrá su derecho al trono en caso de contraer matrimonio igualitario.