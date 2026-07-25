Máxima de los Países Bajos hizo historia: se convirtió en la primera reina en inaugurar las celebraciones del Orgullo

La Casa Real neerlandesa reafirmó su compromiso institucional con la diversidad en una jornada llena de color, discursos y shows drag.

La soberana es la primera figura real en presidir la apertura de un evento del Orgullo. / EFE

En un hecho sin precedentes para las monarquías europeas, la reina Máxima de los Países Bajos se convirtió en la primera soberana en inaugurar formalmente las celebraciones del Orgullo. La monarca interrumpió sus vacaciones familiares para asistir al Vondelpark de Ámsterdam, escenario de la jornada de apertura del WorldPride 2026.

Así vivió el World Prime 2026 la Reina de Países Bajos Durante su recorrido, la soberana sorprendió a los presentes al sostener un cartel con una frase contundente: "El amor no tiene límites". La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos y fue celebrada por la comunidad internacional.

La reina Máxima sostuvo una pancarta con la consigna "El amor no tiene límites" en el Vondelpark. EFE A lo largo del encuentro, la monarca pronunció un discurso en el que instó a "visibilizar, concienciar y reivindicar" la emancipación y los derechos LGTBIQ+ a escala global.

Asimismo, la esposa del rey Guillermo caminó entre la multitud, presenció espectáculos drag y visitó puestos de literatura queer. También conversó con los profesionales a cargo de las charlas informativas dispuestas en el parque.

La reina disfrutó de los shows en vivo y escuchó las explicaciones de los activistas locales. EFE "En nombre de todas las personas involucradas en el WorldPride Ámsterdam, queremos agradecer de corazón a su majestad por su presencia y su compromiso", publicaron los organizadores en sus redes oficiales para destacar el gesto real.