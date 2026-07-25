¡Coronados de gloria en España! Lit Killah y Angie Velasco se consagraron campeones en La Velada del Año 6

En un tramo inolvidable de la jornada en Sevilla, la creadora de contenido y el cantante salieron victoriosos por decisión unánime.

Los argentinos se sumaron a Gero Arias en la victoria de La Velada. / Redes

La bandera argentina flameó en lo más alto durante una secuencia de combates inolvidable en La Velada del Año 6. Con actuaciones sólidas y de alto nivel deportivo, tanto Angie Velasco como Lit Killah consiguieron festejos categóricos por decisión unánime en el Estadio La Cartuja.

La alegría nacional comenzó con el choque entre Angie Velasco y la puertorriqueña Alondrissa. En una caminata hacia el ring cargada de mística, la creadora de contenido estuvo acompañada por música de Duki, mientras su oponente ingresaba junto a Eladio Carrión.

Angie Velasco se consagró frente a una influencer puertorriqueña. Captura Youtube Dentro del cuadrilátero, la argentina tomó la iniciativa, desgastó a su rival con un ritmo constante y dejó a su contrincante prácticamente sin aire al cierre del tercer asalto. Tras el veredicto oficial de las tarjetas, la influencer rompió en llanto y celebró con emoción: “No tengo palabras. Gracias a todos”.

Lit Killah se coronó en España Minutos más tarde llegó el turno del duelo de raperos entre Lit Killah y el español Kidd Keo. Desde el primer asalto, el representante nacional sorprendió con su técnica, su velocidad y su distancia. Incluso, en los primeros segundos envió a su rival a la lona con una mano certera.

Durante el segundo round, el artista mantuvo un control absoluto, esquivando los ataques de su oponente con notable soltura. En el tramo final, pese al cansancio acumulado y los constantes agarres, el músico administró la ventaja para asegurar el resultado.