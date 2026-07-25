Edu Aguirre venció a Gastón Edul en una pelea marcada por la rivalidad entre Argentina y España

Edu Aguirre se quedó con la victoria ante Gastón Edul en La Velada del Año VI, en una pelea pareja que mantuvo la tensión hasta el fallo de los jueces.

Edu Aguirre derrotó este sábado a Gastón Edul por decisión dividida en uno de los combates más atractivos de La Velada del Año VI, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla. Tras tres rounds muy disputados, el periodista español se quedó con el triunfo por 4 votos contra 1 de los jueces.

La pelea tuvo una fuerte carga simbólica desde la previa. Edul, uno de los periodistas que siguió de cerca a la Selección argentina durante el Mundial 2026, se enfrentó a Aguirre, habitual panelista del programa deportivo español El Chiringuito y fan número 1 de Cristiano Ronaldo. El combate tomó temperatura en los días previos con cruces verbales, un tenso cara a cara durante el pesaje y constantes referencias a la reciente final mundialista que España le ganó a Argentina.

Así ingresó Gastón Edul a La Velada del Año VI La entrada del periodista argentino fue uno de los momentos más comentados de la jornada. Acompañado por los streamers "La Cobra" y "Davo Xeneize", Edul ingresó al cuadrilátero cantando el himno argentino interpretado por un excombatiente de Malvinas y luciendo una camiseta con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", en referencia a una imagen que había tomado notoriedad durante el Mundial 2026, tras la heroica victoria de Argentina frente a Inglaterra.

El desarrollo de los tres rounds de la pelea ACABA LA PELEA ENTRE EDU AGUIRRE Y GASTÓN EDUL.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/cSk9OIbOGq — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026 Ya sobre el ring, Edul sorprendió en el primer asalto con una propuesta agresiva. El periodista de TyC Sports salió a presionar desde el comienzo y logró incomodar a Aguirre, generando elogios entre los relatores y analistas de la transmisión. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzó a sentir el desgaste físico y el español aprovechó la diferencia de altura -cercana a los diez centímetros- para conectar algunos golpes limpios en el segundo y tercer round.

La estrategia del argentino pasó por acortar distancias y llevar la pelea contra las cuerdas, lo que derivó en varios abrazos y reiteradas intervenciones del árbitro para separar a ambos competidores. Aguirre, por su parte, intentó mantener la distancia y combinar golpes rectos aprovechando su mayor alcance. El cansancio terminó siendo un factor determinante en el desarrollo de un combate que se mantuvo abierto hasta el final.