Messi no jugará el All-Star Game de la MLS y ya se sabe si será sancionado como en 2025

Al igual que en 2024 y 2025, Messi se perderá el Juego de las Estrellas que enfrentará a las figuras de la MLS con las de la Liga MX y ya conoce la decisión.

Lionel Messi no formará parte del Juego de las Estrellas que enfrentará a las figuras de la MLS con las de la Liga MX.

MESSI1 será una de las grandes ausencias del Juego de las Estrellas que disputarán la MLS y la Liga MX el próximo miércoles 29 de julio en el estadio Bank of America de Charlotte. El capitán de Inter Miami no figura entre los convocados y no participará del tradicional evento que reúne a las máximas figuras del fútbol norteamericano.

La baja del rosarino estaba prevista desde hace varias semanas. Luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde llegó hasta la final, Messi recibió autorización para tomarse unos días de descanso antes de reincorporarse a la actividad con su club. Por ese motivo, la MLS ni siquiera lo incluyó en la nómina oficial de 29 futbolistas convocados.

La postura de la MLS ante la ausencia de Messi Messi no jugará el All-Star Game, pero esta vez evita el castigo que sufrió en 2025. EFE La situación es muy diferente a la que se vivió en 2025. En aquella oportunidad, Messi sí había sido convocado para el All-Star Game, pero decidió bajarse a último momento debido a una sobrecarga muscular. Como la dolencia no fue considerada una lesión comprobable por los médicos de la liga, recibió una sanción de un partido de suspensión.

En esta ocasión, la organización ya estaba al tanto de que el argentino no estaría disponible para participar del encuentro. Por ese motivo, no existe ningún riesgo de castigo deportivo para el capitán de Inter Miami, quien podrá continuar con su planificación física sin inconvenientes.

De Paul tampoco estará presente, pero sí una constelación de estrellas Lionel Messi no estará en el All-Star Game, pero sí jugarán Andrés Cubas y Thomas Müller. X @alkassenglish La ausencia de Messi también se extenderá a Rodrigo De Paul, su compañero en el conjunto de Florida. Ambos quedaron fuera de la convocatoria y no estarán presentes en un evento que volverá a reunir a las principales figuras de la MLS y de la Liga MX en uno de los espectáculos más importantes del calendario de la Concacaf.