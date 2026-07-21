Cuándo vuelve Lionel Messi a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami

Tras arribar a Rosario para disfrutar de unos días de descanso en familia, se estipulan las fechas clave sobre cuándo regresará Lionel Messi a Estados Unidos y qué partido marcará su vuelta a las canchas con el Inter Miami.

Según el cronograma trazado, Messi emprenderá el vuelo de regreso a suelo norteamericano entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio.

Luego de la dura final disputada el pasado domingo, Lionel Messi llegó a la Argentina este martes pasadas las 6 de la mañana. El capitán de la Selección aterrizó directamente en el Aeropuerto Internacional de Rosario y se trasladó a su residencia en Funes, el lugar elegido para despejar la mente, recargar energías junto a su entorno más íntimo y definir los próximos pasos de su carrera con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, el calendario de la Major League Soccer (MLS) no se detiene y en el equipo de Miami ya aguardan por el retorno de su máxima figura tras la interrupción del certamen por la cita mundialista.

El cronograma del Inter Miami y los partidos que se perderá el '10' EFE El equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos retoma la actividad oficial de manera inmediata. De acuerdo al calendario de la liga, el Inter Miami disputará dos encuentros esta misma semana sin la presencia del astro rosarino:

Miércoles 22 de julio: Recibe a Chicago Fire a las 20:30 (hora de Miami) en condición de local.

Sábado 25 de julio: Visita a CF Montréal a las 20:30 (hora de Miami). La fecha exacta del regreso de Messi a los entrenamientos y las canchas En los planes del capitán argentino está previsto disfrutar de una semana de vacaciones en su ciudad natal. Según el cronograma trazado, Messi emprenderá el vuelo de regreso a suelo norteamericano entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio.

EFE Una vez reincorporado a las prácticas bajo las órdenes del cuerpo técnico, se proyecta que el 10 vuelva a sumar minutos en la tercera fecha tras el parón. El regreso de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami está estipulado para el sábado 1 de agosto, cuando el conjunto rosa reciba en su estadio a Columbus Crew.