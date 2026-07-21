Qué hará Lionel Messi en Rosario: los detalles de sus vacaciones tras la final del Mundial 2026 y el futuro de su carrera
Lionel Messi ya está en la Argentina. El capitán desembarcó en Rosario a primera hora del martes para descansar en su casa de Funes junto a su familia.
Tras la intensa definición de la Copa del Mundo frente a España en Nueva Jersey, Lionel Messi emprendió el regreso a su tierra natal. Luego de una breve escala técnica en Miami junto a su familia y Rodrigo De Paul, el avión que trasladaba al '10' aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario pasadas las 6:00 de la mañana de este martes.
Con la llegada del capitán a la cuna de la bandera, se inicia un período de descanso clave tanto en el plano personal como en el profesional, en medio de la expectativa de todo un país por conocer sus próximos pasos.
Dónde se alojará Messi y el motivo de su viaje a Rosario
El astro rosarino se dirigió inmediatamente a su residencia en el barrio privado de Funes, donde planea pasar unas cortas vacaciones alejando del foco mediático.
Más allá del descanso tras el desgaste físico y emocional del torneo, la presencia del capitán en Rosario tiene un pilar fundamental: estar cerca de su entorno íntimo y acompañar a su padre, Jorge Messi, tras el inconveniente de salud que atravesó recientemente y que tomó estado público. Aunque desde el círculo cercano al jugador aseguran que la situación está bajo control, el delantero priorizó refugiarse en sus seres queridos para recargar energías.
La decisión sobre la Selección argentina y su futuro con Inter Miami
Uno de los grandes interrogantes que mantiene en vilo al mundo del fútbol es qué sucederá con la carrera internacional del capitán tras disputar su tercera final del mundo.
Si bien su continuidad en el fútbol profesional está garantizada —en principio hasta diciembre de 2028, fecha en la que finaliza su vínculo contractual con el Inter Miami—, en estos días de tranquilidad en Rosario se prevé que el 10 analice los pasos a seguir con la camiseta celeste y blanca.
Dentro de su entorno se presume la postura de que el capitán mantendría su compromiso con el seleccionado nacional, con el horizonte fijado en competir al menos hasta la Copa América 2028, una decisión que terminará de evaluar durante su estadía en el país.
La llegada del ídolo a Rosario volvió a revolucionar la ciudad, donde miles de hinchas aguardan por una señal del capitán mientras disfruta de sus merecidos días en familia.