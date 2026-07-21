El noble gesto de Lionel Messi en el Mundial que involucró a la familia de un arquero rival

El capitán de la Selección demostró una vez más ser el número uno dentro y fuera de la cancha: los detalles.

El post Mundial deja acciones que no terminan de sorprender. En las últimas horas, trascendió un gran gesto de nada más y nada menos que Lionel Messi. El futbolista se encargó de financiar entradas para diversas personas que no contaban con los recursos para asistir a los partidos, dado el elevado costo de los tickets.

Messi y una accionar que emociona Vozinha y Lionel Messi en Argentina-Cabo Verde. EFE Según Yanina Latorre para El Observador, entre los beneficiados por esta iniciativa se encontró la familia de Vozinha, el arquero de la selección de Cabo Verde. Según la información que circuló en las últimas horas, Messi compró los boletos para asegurar que los familiares del jugador pudieran estar presentes en el estadio.

Quienes estuvieron al tanto de la logística señalan que el capitán argentino recibió múltiples peticiones y adquirió una gran cantidad de entradas, intentando distribuir la ayuda de manera equitativa para que personas ajenas a su entorno directo también pudieran presenciar el evento. Como es habitual en él, Messi mantuvo un perfil bajo respecto a esta situación, y el hecho se dio a conocer únicamente a través de allegados que decidieron hacer pública la acción.

La logística de la familia Messi En paralelo a esta situación con las entradas, la organización de la propia familia del jugador también tuvo sus particularidades. Si bien una parte de la comitiva, incluyendo a la familia de Antonela Roccuzzo, lo acompañó desde el principio, otros miembros de su círculo íntimo permanecieron inicialmente en Rosario.