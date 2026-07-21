Lamine Yamal reveló su inolvidable charla con Messi después de la final: "Me la llevaré toda la vida"

Lamine Yamal reveló el breve diálogo que mantuvo con el rosarino tras la consagración de La Roja y confesó que nunca olvidará esas palabras.

La final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el planeta. Mientras Lionel Messi permanecía tendido sobre el césped del MetLife Stadium, golpeado por la derrota de la Selección argentina frente a España, Lamine Yamal se acercó para ayudarlo a levantarse y felicitarlo. El gesto del joven crack español fue uno de los momentos más comentados del cierre de la Copa del Mundo.

Horas después, el futbolista del Barcelona reveló qué ocurrió en ese breve encuentro con el capitán argentino y sorprendió con una confesión que emocionó a los fanáticos: “Jugar contra Leo en un escenario como este fue algo surrealista. Él es el mejor de la historia y alguien a quien siempre he admirado. Cuando sonó el pitido final, mi primer instinto fue ir a mostrarle todo mi respeto y fue increíblemente generoso”, contó.

Lamine Yamal reveló qué le dijo Messi post final del Mundial 2026 Pero lo más impactante llegó cuando recordó las palabras que recibió de Messi: “Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante, que el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca es algo que me llevaré para el resto de mi carrera. Fue algo casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada”, reveló el flamante campeón del mundo.

La revelación de Lamine Yamal sobre su breve charla con Lionel Messi tras disputar la final del Mundial. Getty Images La escena tomó todavía más fuerza por el contexto. Para Messi significó el cierre de un nuevo Mundial con la camiseta argentina y una derrota que le impidió despedirse con un histórico bicampeonato. Aun así, en medio de la tristeza, el rosarino encontró tiempo para felicitar al joven talento español y dejarle un mensaje que quedará marcado para siempre.