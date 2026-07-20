Lamine Yamal mostró un cartel agitando una velada "Paredes vs. Gavi" en los festejos de la selección española

En plena caravana por Madrid, una imagen protagonizada por Lamine Yamal volvió a recordar uno de los momentos más calientes de la final España-Argentina.

La pelea de la final sumó un nuevo capítulo en los festejos de España. Lamine Yamal mostró un cartel sobre Paredes y Gavi que explotó en las redes.

La final del Mundial 2026 dejó un clima muy caliente sobre el césped una vez consumada la victoria de España por 1-0 ante Argentina. Entre empujones, discusiones y cruces verbales, uno de los enfrentamientos más comentados tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Gavi.

Todo comenzó cuando varios futbolistas españoles celebraban cerca de los jugadores argentinos tras el pitazo final. En medio de esa situación, Paredes se cruzó con Eric García y luego con Gavi, que salió en defensa de su compañero. La discusión escaló rápidamente y derivó en empujones entre ambos equipos que alcanzaron a frenar Scaloni y sus colaboradores.

El tole tole del final entre Paredes, Eric García y Gavi que frenó Scaloni DSports Horas después, ya durante la multitudinaria celebración de España en Madrid, la situación fue tomada con humor por los campeones del mundo. Entre los miles de hinchas presentes apareció una pancarta que proponía un combate entre Paredes y Gavi en La Velada del Año, el popular evento de boxeo organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos.

Lamine Yamal se burló de la pelea entre Paredes y Gavi en los festejos Paredes vs Gavi en la Velada del Año Clarin La repercusión llegó incluso hasta Ibai, quien reaccionó en su cuenta de X con un mensaje en tono de broma sobre la posibilidad de ver a ambos futbolistas enfrentándose en el ring. Mientras tanto, la FIFA analiza los incidentes ocurridos tras la final y podría evaluar eventuales sanciones por los hechos registrados una vez terminado el encuentro.