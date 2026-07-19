Fin al sueño del bicampeonato: España venció 1-0 a Argentina y es el nuevo campeón del mundo

La Selección argentina perdió 1-0 con España en el tiempo suplementario de la gran final del Mundial 2026 que se llevó a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey. El único gol del encuentro lo hizo el delantero Ferrán Torres al minuto de juego del segundo tiempo extra.

De esta manera, España se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia . La Roja volvió a levantar el trofeo tras aquella histórica conquista en Sudáfrica 2010.

El sueño del bicampeonato argentino llegó a su fin en el suplementario. El equipo de Lionel Scaloni resistió hasta los últimos minutos pese a quedar con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández, pero Ferrán Torres apareció para marcar el único gol del partido y darle a España una nueva estrella mundial.

España generó la primera situación clara del partido. Tras un rebote, Dani Olmo habilitó a Lamine Yamal dentro del área y el extremo de Barcelona sacó un remate de zurda al primer palo, aunque sin demasiada potencia. Emiliano "Dibu" Martínez respondió con seguridad, controló la pelota en dos tiempos y evitó la caída del arco argentino.

Unos segundos después, cuando Lionel Messi se escapaba mano a mano y parecía quedar de frente al arco, Unai Simón -el arquero español- salió con mucha decisión hasta casi la mitad de la cancha y llegó justo para anticipar al capitán argentino.

¡LO TUVO ESPAÑA! Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK

España maneja la posesión en los primeros minutos del partido, mientras Argentina se mantiene ordenada en campo propio, apuesta a la presión en zonas medias y busca aprovechar los espacios para salir rápido de contraataque.

Sobre los 17' España volvió a generar peligro por la banda derecha. Lamine Yamal envió un centro rasante al corazón del área y Emiliano Martínez reaccionó a tiempo, arrojándose al piso para anticipar a Álex Baena antes de que pudiera conectar frente al arco.

La Roja maneja la posesión y juega en campo argentino. Aunque todavía no logró generar situaciones claras de gol, el equipo de Luis de la Fuente controla el ritmo del partido y obliga a la Selección a replegarse.

España volvió a acercarse con una buena combinación de pases en la puerta del área. Oyarzabal sacó un remate desde media distancia y Emiliano Martínez respondió con firmeza, quedándose con la pelota sin dar rebote.

Dibu se quedó con el zurdazo de Oyarzabal

¡DIBU MARTÍNEZ SE QUEDÓ CON EL REMATE DE MIKEL OYARZABAL! Buena aproximación de España. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yH7IrUfAGc — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

A los 40', Lisandro Martínez fue amonestado tras cortar una jugada en la mitad de la cancha y encendió las alarmas en la Selección. El defensor arrastra una molestia física y todo indica que no podrá continuar. Nicolás Otamendi ya se prepara para ingresar.

A los 42', Marc Cucurella se animó desde afuera del área con un remate rasante de zurda que pasó muy cerca del palo izquierdo de Emiliano Martínez. La Roja sigue merodeando el área argentina y busca abrir el marcador.

Scaloni se vio obligado a mover el banco antes del descanso. A los 44' Nicolás Otamendi ingresó por Lisandro Martínez, que no pudo continuar tras la lesión en el aductor de su pierna derecha. El defensor ya había sido amonestado y dejó la cancha visiblemente dolorido.

Leandro Paredes ingresó para disputar el complemento en reemplazo de Nicolás González. Lionel Scaloni movió el banco en busca de mayor equilibrio en la mitad de la cancha.

Al minuto del complemento, Álex Baena sacó un remate desde afuera del área y Emiliano Martínez respondió con seguridad para quedarse con la pelota sin dar rebote.

El juez esloveno Slavko Vincic discute con Leandro Paredes tras mostrarle la tarjeta amarilla. EFE

A los 6' Leandro Paredes fue amonestado por el árbitro tras empujar a Dani Olmo en una escaramuza en la mitad de la cancha. Acto seguido, Scaloni movió el banco en busca de mayor profundidad por la banda derecha. Nahuel Molina ingresó en reemplazo de Montiel para afrontar el tramo decisivo de la final ante España.

Sobre los 16', Luis de la Fuente movió el banco en busca de mayor frescura ofensiva. Ferrán Torres reemplazó a Oyarzabal, mientras que Pedri ingresó por Ruiz para oxigenar el mediocampo de la Roja.

A los 25', tras la pausa de hidratación, Lionel Scaloni agotó las variantes y movió el banco en busca de aire fresco para el tramo final del partido. Giuliano Simeone reemplazó a De Paul, mientras que Facundo Medina ingresó por el lesionado Cuti Romero. Argentina pierde los dos centrales titulares y ya no podrá ingresar Lautaro Martínez, héroe de la victoria ante Inglaterra.

En la media hora del complemento, España realizó dos nuevas modificaciones: Mikel Merino reemplazó a Olmo y Nico Williams ingresó por Baena para renovar el ataque de la Roja en el tramo final del partido.

A los 35' Aymeric Laporte ganó de cabeza dentro del área tras un centro desde la izquierda, pero Emiliano Martínez respondió con una gran atajada y evitó el gol de España. Acto seguido, Enzo Fernández fue amonestado por protestar una decisión del árbitro.

A los 41' Ferrán Torres recibió dentro del área y remató al primer palo, pero la pelota se fue desviada. Tres minutos después, el mediocampista español probó desde media distancia y el disparo pasó apenas por encima del travesaño. Ya en el descuento, Nico Williams quedó con espacio dentro del área y sacó un remate que Emiliano Martínez logró contener con otra gran intervención.

Las malas noticias llegaron en el minuto 48 cuando Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a la Selección con 10 jugadores en el cierre del partido.

La correcta expulsión de Enzo Fernández

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS



Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

A los 51', Leandro Paredes cometió una falta sobre Ferrán Torres en el borde del área y la Roja tuvo una última oportunidad para quedarse con el triunfo. Lamine Yamal ejecutó el tiro libre buscando el palo del arquero y Emiliano Martínez voló para evitar el gol español.

España salió con todo en el primer tiempo suplementario y a los 2' Nico Williams ganó de cabeza en el segundo palo y buscó sorprender, pero el arquero argentino volvió a aparecer con una gran reacción para mantener el empate.

A los 5, Nico Williams había convertido ante la salida de Dibu Martínez, pero la jugada fue invalidada por una falta previa de Mikel Merino sobre Otamendi. El marcador sigue igualado.

España encontró la ventaja en el cierre del primer tiempo suplementario. Pedro Porro envió un centro al área, Nico Williams ganó de arriba y la bajó para que Ferrán Torres apareciera en el segundo palo y definiera para el 1-0.

Ferrán Torres marcó el 1-0 de España

Ferrán Torres puso el 1-0 de España en la final DSports

A los 113', Ferrán Torres convirtió el segundo gol, pero fue anulado por posición adelantada. Luego Messi intentó sorprender con un centro que se cerró y terminó por encima del travesaño.

Argentina estuvo cerca del empate en una jugada en la que Giuliano Simeone envió la pelota al área y un defensor español la despejó sobre la línea. Finalmente, el propio Giuliano tuvo la última chance con un remate dentro del área que se fue por arriba del travesaño.

España terminó celebrando un título que consiguió con justicia por su dominio durante buena parte del partido, aunque Argentina mostró una enorme capacidad de reacción en el tramo final. Con diez jugadores, la Albiceleste fue por el empate, tuvo algunas situaciones claras y quedó muy cerca de forzar una definición agónica, pero la resistencia española terminó imponiéndose para quedarse con la Copa del Mundo.

El minuto a minuto de Argentina vs España